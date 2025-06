Afrique : la Russie va mettre en production une nouvelle mine

Photo: DR

La Guinée-Bissau ne cesse de mobiliser les grands moyens pour attirer les investisseurs dans son secteur minier. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le ministre bissau-guinéen des Ressources naturelles a annoncé que la Russie, à travers l’entreprise Rusal, se prépare à démarrer l’extraction de bauxite dans le pays. Ce projet est important pour une nation qui cherche depuis des années à valoriser son potentiel minier.

Le responsable bissau-guinéen a souligné que la présence russe a permis de redonner un souffle nouveau à l’industrie minière locale. Ce regain d’intérêt se manifeste par des engagements concrets, à commencer par la mise en place des infrastructures nécessaires pour l’exploitation de la bauxite, une ressource essentielle dans la production d’aluminium.

Publicité

Pour la Guinée-Bissau, cette collaboration avec Rusal représente une opportunité. Le pays espère ainsi attirer davantage d’investissements directs étrangers, tout en renforçant ses recettes d’exportation. Du côté russe, cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’expansion économique sur le continent africain, avec une volonté affirmée de renforcer les partenariats bilatéraux dans des secteurs à forte valeur ajoutée.

Si les détails techniques et le calendrier exact du démarrage ne sont pas encore connus, les premières démarches sont déjà bien engagées. Des études de terrain ont été menées, et les autorités locales indiquent que les prochaines étapes concerneront l’aménagement des sites d’extraction et la formation de main-d’œuvre locale.

Ce projet, s’il aboutit, pourrait booster le paysage économique de la Guinée-Bissau. Au-delà des revenus attendus, il pourrait contribuer à créer des emplois, améliorer les infrastructures et renforcer les compétences dans le secteur minier. Toutefois, la réussite dépendra aussi de la capacité des parties à instaurer une gestion responsable, respectueuse de l’environnement et des communautés locales.