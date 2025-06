Afrique : top 10 des pays les plus paisibles du continent

Port Louis (Île Maurice Photo DR)

Au cours des dix dernières années, plusieurs régions africaines ont été secouées par des conflits d’ampleur variable, compromettant les espoirs de stabilité durable. Des insurrections djihadistes au Sahel, avec des foyers actifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, à la guerre civile en Éthiopie dans la région du Tigré, en passant par les tensions intercommunautaires persistantes en République centrafricaine ou encore les violences liées à Boko Haram au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad, le continent a connu de nombreuses turbulences.

À cela s’ajoutent les crises politiques récurrentes, les coups d’État militaires et les transitions institutionnelles tendues dans certains États, dessinant une carte de l’Afrique où les défis sécuritaires pèsent lourdement. Pourtant, à contre-courant de ce climat général, plusieurs pays affichent une résilience remarquable. Certains territoires, souvent peu médiatisés, cultivent une culture de paix qui se renforce d’année en année, au point de figurer parmi les nations les plus stables du continent.

Une boussole de la stabilité : comment se mesure la paix ?

Le dernier Global Peace Index 2025, produit par l’Institute for Economics and Peace, évalue 163 pays et territoires selon leur niveau de pacifisme. L’évaluation repose sur 23 indicateurs. Chaque pays reçoit un score compris entre 0 (paix maximale) et 5 (conflit extrême).

Une constellation de calme en Afrique subsaharienne

Dans cette édition 2025, l’île Maurice se distingue nettement. Avec un score de 1,586, ce pays insulaire de l’océan Indien décroche la première place africaine et se classe 26e au niveau mondial. Sa stabilité politique, sa faible criminalité et l’absence de tensions internes en font un modèle singulier dans un environnement régional souvent instable.

Derrière l’île Maurice, le Botswana s’impose comme une valeur sûre de la paix en Afrique. Bien qu’enclavé et situé dans une région exposée aux migrations régionales et aux trafics, ce pays maintient depuis des décennies une démocratie relativement stable et une gouvernance institutionnelle solide. Il est suivi de près par la Namibie, dont les vastes étendues désertiques contrastent avec un climat social pacifique.

La Gambie, petit État côtier d’Afrique de l’Ouest, fait également figure de bon élève. Après des années d’autoritarisme, elle semble avoir tourné la page, misant sur la réconciliation et les réformes. Suivent ensuite la Sierra Leone et Madagascar, deux pays qui, malgré un passé troublé par des conflits civils ou des crises politiques, réussissent progressivement à construire une société plus paisible.

Le Ghana, longtemps salué pour son processus électoral apaisé et son rôle de médiateur régional, figure logiquement dans ce palmarès. La Zambie, elle, bénéficie d’un environnement politique plutôt calme, renforcé par des transitions démocratiques réussies. Le Sénégal, réputé pour sa tradition de dialogue social, consolide sa place parmi les nations africaines les plus pacifiques.

Enfin, le Liberia ferme ce top 10. Bien que toujours marqué par les séquelles de deux guerres civiles, ce pays d’Afrique de l’Ouest affiche depuis quelques années des signes encourageants de stabilisation, grâce à un renforcement des institutions et des partenariats sécuritaires ciblés.

