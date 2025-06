Armement en Europe : 12 sous-marins, des usines de munitions… annoncés

Londres (photo unsplash)

Le gouvernement britannique, dirigé par Keir Starmer, s’apprête à donner un nouvel élan à l’appareil militaire du pays. Dans un contexte international marqué par des tensions, Londres veut renforcer ses capacités de défense en lançant un vaste programme de réarmement et de modernisation.

Ce plan prévoit des investissements massifs, avec des annonces majeures dans plusieurs domaines clés. L’une des mesures phares concerne la construction de 12 sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire. Ces appareils permettront au Royaume-Uni d’améliorer sa présence en mer et de renforcer son rôle stratégique dans l’Atlantique Nord.

Keir Starmer a aussi mis l’accent sur la nécessité de sécuriser les approvisionnements en munitions. Pour cela, six nouvelles usines seront bâties sur le territoire national. Elles devraient créer environ 1 000 emplois et produire localement des armes destinées à équiper l’armée britannique. Le projet inclut également la fabrication de près de 7 000 armes à longue portée, pour mieux répondre aux besoins de dissuasion et de projection de puissance.

Autre volet important du programme, Il s’agit de la défense du territoire. Le gouvernement prévoit des investissements dans les systèmes de défense antimissile, afin de protéger le pays contre d’éventuelles attaques balistiques. D’après le Premier ministre, une « Royal Navy hybride » sera également développée. Elle combinera drones, navires et aéronefs pour assurer une surveillance plus efficace des zones maritimes sensibles.

Sur le plan nucléaire, Londres affiche aussi ses intentions. Quinze milliards de livres sterling seront consacrés au renforcement de l’arsenal, en particulier à la modernisation des ogives. Cette décision reflète la volonté des autorités de maintenir une capacité de dissuasion crédible face aux risques actuels. Au total, ce plan de réarmement est conçu comme une réponse globale aux tensions géopolitiques. Il vise à adapter les forces armées aux nouvelles formes de menaces, tout en stimulant l’industrie de défense nationale.