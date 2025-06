Armement nucléaire : la Chine augmente drastiquement son stock

Armée chinoise ( (Mark Schiefelbein/AP/SIPA))

La Chine continue de renforcer sa puissance militaire, notamment dans le domaine nucléaire. D’après les données les plus récentes du SIPRI, l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le pays a doublé la taille de son arsenal nucléaire en l’espace de 6 ans. En 2019, on estimait que Pékin possédait environ 290 ogives. En 2025, ce chiffre atteint désormais 600.

Cette évolution rapide place la Chine au cœur des préoccupations stratégiques mondiales. Selon les experts du SIPRI, aucune autre nation n’a connu une croissance aussi rapide de son arsenal nucléaire au cours des dernières années. Depuis 2023, l’Empire du Milieu ajouterait près de 100 ogives par an. Un rythme soutenu qui contraste avec celui des États-Unis et de la Russie, dont les arsenaux restent plus importants mais relativement stables.

Publicité

Autre signe de cette montée en puissance, la construction d’infrastructures dédiées. En janvier 2025, la Chine avait terminé ou presque achevé la mise en place d’environ 350 silos pour missiles balistiques intercontinentaux. Ce type de structure permet de stocker et de lancer des missiles à très longue portée, capables de traverser des continents.

À ce rythme, les projections évoquent un arsenal pouvant atteindre 1 500 ogives d’ici à 2035. Si ce scénario se confirme, la Chine pourrait alors rejoindre les États-Unis et la Russie dans le cercle très restreint des puissances nucléaires détenant à la fois un grand nombre d’ogives et un réseau de lancement comparable en portée et en réactivité.

Cette trajectoire soulève plusieurs questions. D’un côté, Pékin affirme vouloir renforcer sa sécurité dans un contexte international instable. De l’autre, cette accumulation inquiète certains pays qui redoutent un déséquilibre stratégique ou une relance de la course aux armements.