Aviation en Afrique : 200 millions $ générés par les compagnies

Les compagnies aériennes africaines sont déterminées à piocher leurs parts sur le gigantesque marché de l’aviation civile mondiale. Après plusieurs années marquées par les difficultés économiques et la pandémie de covid-19, elles ont enregistré en 2024 un bénéfice net de 200 millions de dollars. C’est ce que révèle le rapport 2025 de l’Association internationale du transport aérien (IATA). Même si ce chiffre reste faible par rapport aux autres régions du monde, il représente un tournant pour le secteur aérien du continent.

L’Afrique occupe encore la dernière place du classement mondial en matière de performance financière, mais les choses évoluent. Selon l’IATA, la progression est constante et les résultats s’améliorent année après année. Pour un secteur longtemps dépendant de subventions et fragilisé par des infrastructures vieillissantes, cette évolution est loin d’être négligeable.

Cependant, les défis ne manquent pas. Le coût d’exploitation reste très élevé. Les compagnies doivent faire face à des flottes anciennes, souvent louées à l’étranger, ce qui augmente les charges. Le rapport indique que l’âge moyen des avions dans le monde est de 14,8 ans, mais ce chiffre est souvent dépassé dans plusieurs pays africains. Ces avions plus vieux exigent davantage d’entretien, ce qui pèse sur les finances.

Malgré ce contexte, des signes encourageants apparaissent. On assiste à une meilleure gestion des compagnies, à l’émergence de nouvelles routes régionales, et à des partenariats stratégiques qui visent à renforcer l’intégration du transport aérien africain. Plusieurs pays misent aussi sur le développement d’infrastructures aéroportuaires modernes.

Les compagnies africaines, conscientes des enjeux liés à la sécurité, à la compétitivité et à la transition écologique, cherchent à investir dans la formation des personnels, l’amélioration des services et la modernisation de leurs appareils. La volonté de faire du ciel africain un espace plus accessible et plus fiable est bien présente.