Aviation en Afrique : une alliance avec un géant des Émirats pour se positionner en Asie

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines, déjà bien ancrée en Afrique, vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale. Elle a scellé un accord de partenariat avec Etihad Airways, transporteur basé à Abu Dhabi, afin d’élargir ses connexions vers le Moyen-Orient, l’Asie et l’Australie.

Ce partenariat a pris forme début juin à travers un accord de partage de codes. Il permettra aux deux compagnies d’exploiter ensemble certaines lignes aériennes, tout en offrant aux passagers plus d’options pour voyager sans rupture. Concrètement, Ethiopian Airlines opérera des vols directs entre Addis-Abeba et Abu Dhabi dès le 15 juillet. De son côté, Etihad lancera des vols quotidiens vers la capitale éthiopienne à partir du 8 octobre.

Ce rapprochement devrait renforcer la présence d’Ethiopian dans les grandes plateformes de correspondance mondiales. En utilisant l’aéroport d’Abu Dhabi comme nouveau point d’entrée, la compagnie africaine pourra offrir à ses clients un accès facilité à une vingtaine de destinations long-courriers proposées par Etihad. Cela comprend des villes comme Sydney, Colombo, Phnom Penh ou encore Krabi.

Pour Ethiopian Airlines, c’est une occasion de consolider sa position comme un acteur central de la mobilité internationale des Africains. Le réseau africain de la compagnie, déjà bien établi avec près de 55 destinations dans 33 pays, devient ainsi plus connecté à l’Asie et à l’Océanie. Cela ouvre des opportunités pour les voyageurs d’affaires, les étudiants et les diasporas qui cherchent des liaisons fluides entre les deux continents.

À travers ce partenariat, Etihad vise aussi à renforcer sa visibilité sur le continent africain, un marché en pleine croissance, mais encore sous-exploité par les compagnies du Golfe. En s’appuyant sur le maillage régional d’Ethiopian, Etihad donne à ses passagers la possibilité d’atteindre des villes africaines comme Kinshasa, Harare, Kigali ou Lomé, avec plus de facilité.