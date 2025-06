Cameroun : Paul Biya appelle les acteurs politiques à la sagesse

Paul Biya (Sunday Alamba / Associated Press)

Alors que le Cameroun se prépare à une nouvelle échéance électorale majeure, le président Paul Biya s’adresse de plus en plus fréquemment à la classe politique du pays. Dans un contexte marqué par une montée progressive des tensions et des positionnements partisans, le chef de l’État a lancé un appel à la responsabilité et au respect mutuel.

Dans l’un de ses récents messages, Paul Biya a insisté sur la nécessité de maintenir le débat politique dans un cadre pacifique. Il a rappelé que la confrontation d’idées reste le fondement du jeu démocratique, tout en avertissant contre les dérives pouvant conduire à des affrontements inutiles.

« La démocratie c’est aussi le respect de l’autre », a-t-il déclaré, exprimant ainsi son souhait de voir la campagne électorale se dérouler dans un climat apaisé. Pour lui, la diversité des opinions ne doit pas être un facteur de division, mais plutôt une richesse à canaliser de manière constructive.

Le président a également affirmé son engagement à garantir le respect des lois en vigueur et à préserver l’équilibre des institutions. Il a appelé les partis politiques à faire preuve de retenue dans leurs discours et à privilégier la cohésion nationale face aux tensions pré-électorales.

Cette prise de parole, bien que mesurée, intervient dans un contexte particulier. Le paysage politique camerounais connaît une certaine effervescence, marquée par les préparatifs en vue de la présidentielle. Plusieurs formations renforcent leur présence sur le terrain, multipliant les appels à l’unité ou au changement.