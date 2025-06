Candidature de Daniel Edah à la présidentielle de 2026 au Bénin : Des incohérences à régler

(et des obstacles à surmonter) Le compte à rebours pour la présidentielle de 2026 au Bénin est officiellement lancé. Alors que le paysage politique se dessine progressivement, une première déclaration de candidature vient d’agiter les sphères : celle de Daniel Edah. Fonctionnaire international, consultant en partenariat, président de l’organisation « Il fera beau », et surtout membre du Cadre de concertation des partis politiques de l’opposition, Daniel Edah a annoncé, le jeudi 29 mai 2025, sa volonté de briguer la magistrature suprême, se positionnant comme porteur d’une vision pour le Bénin.Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Daniel Edah a exposé sa vision : « Je suis candidat avec une vision, celle d’un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor ». Une déclaration qui, si elle est saluée par certains, soulève néanmoins de nombreuses interrogations et met en lumière les réalités complexes du processus électoral béninois, notamment la question épineuse du parrainage.

Un discours inclusif aux promesses fortes

La candidature de Daniel Edah, dit-il, répond à l’appel de jeunes de plusieurs départements du pays. Son discours est résolument tourné vers l’apaisement et la réconciliation. Il s’engage à garantir « à tous les anciens présidents de la République, ainsi qu’à tous les anciens présidents des autres institutions de la République, le respect dû à leur dignité ». Plus encore, Edah promet d’œuvrer pour des sujets sensibles qui divisent la classe politique et la société béninoise : « Je m’engage également à œuvrer pour la libération des détenus politiques, pour le retour digne et sécurisé des exilés, et pour la prévention de toute nouvelle vague d’arrestations ou d’exils politiques ». Ces engagements, qui visent à « tourner la page des vieilles querelles » et à « instaurer une gouvernance inclusive », sont clairement des messages de rassemblement dans un contexte de crise politique.

