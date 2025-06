Comment un smartphone permet d’accéder plus facilement aux crypto-monnaies partout dans le monde ?

Photo d'illustration - unsplash

Avec des applications de trading, d’échanges cryptos et de portefeuilles, on peut accéder à n’importe quelle crypto-monnaie à partir d’un point quelconque du globe. Ainsi, grâce aux téléphones intelligents, l’industrie des crypto-monnaies est désormais à la portée de tous. D’ailleurs, dans la plupart des pays du monde, l’adoption crypto est en hausse. Dans le même temps, ses usages se multiplient. On peut s’en servir pour payer des services en ligne tels que les jeux ou les VPN. Ils peuvent aussi servir à envoyer de l’argent à des proches à des frais presque nuls à partir d’un téléphone.

En 2009 lorsque la première crypto-monnaie a été lancée, elle était clairement perçue comme une affaire de fous de l’informatique. Le grand public commence à utiliser ce nouveau moyen de paiement grâce aux smartphones et à leurs nombreuses applications. En effet, sur le même téléphone, vous pouvez avoir une application pour faire du trading, transférer des cryptos ou payer des services.

Les smartphones ont donc démocratisé l’écosystème crypto et l’ont rendu accessible au plus grand nombre. Des millions d’investisseurs considèrent désormais la crypto comme leur première cible d’investissement ; c’est pourquoi ils fréquentent de plus en plus des ICO ou Initial Coin Offering. Cela vous permet de repérer et d’investir dans des cryptos lorsque le prix est encore très bas.

Ici encore, le smartphone joue un rôle central, puisqu’on peut se connecter à une plateforme de ICO avec un appareil bas de gamme. Plus besoin d’un ordinateur ou d’un logiciel complexe pour faire de l’argent sur le marché des crypto-monnaies. Vous pouvez juste ouvrir un site sur le navigateur de votre téléphone et participer à l’ICO.

Lorsque viendra le moment de stocker vos cryptos, vous téléchargerez simplement une application de portefeuille crypto. MetaMask, Trust Wallet et Coinbase Wallet en sont quelques exemples. Ces applications sont simples et faciles à utiliser.

Pour acheter des crypto-monnaies et en vendre d’autres pour faire de l’argent, vous pouvez vous connecter à des échanges. Binance est le plus échange au monde en termes de volume. Mais Coinbase, Crypto.com, OKX et KuCoin sont d’autres exemples convenables. Vous pouvez les utiliser directement en version web. Mais il y a aussi la possibilité de télécharger leurs applications sur Android ou iOS.

Comment les smartphones facilitent l’accès aux cryptos selon les pays

Dans de nombreuses régions du monde, les services bancaires traditionnels sont difficiles d’accès. Des millions de personnes sont non bancarisées ou sous-bancarisées. Des pays comme le Nigeria, l’Inde, le Kenya et le Venezuela résolvent ce problème grâce aux crypto-monnaies. Dans ces pays, les infrastructures bancaires sont souvent peu stables. L’internet mobile et les smartphones, en revanche, sont largement disponibles. De nombreuses entreprises proposent donc des services financiers décentralisés grâce aux cryptos.

Au Nigéria, par exemple, les crypto-monnaies sont utilisées pour les paiements de services, l’épargne et les transactions commerciales. Le pays se classe parmi les premiers en matière d’échange de crypto-monnaies entre particuliers. Des applications comme Paxful et Binance P2P y sont largement utilisées. Ces plateformes permettent aux utilisateurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies sans avoir besoin d’un compte bancaire.

L’Inde a également connu une croissance significative de l’adoption des crypto-monnaies. Malgré les défis réglementaires, des millions d’Indiens utilisent des plateformes comme CoinDCX et WazirX pour leurs transactions en crypto-monnaies à partir de leurs téléphones.

Au Venezuela, où l’hyperinflation a dévasté la monnaie locale, les crypto-monnaies offrent un moyen de préservation de la valeur des biens. D’un autre côté, les applications mobiles permettent d’accepter les paiements en crypto-monnaies et de transférer des fonds à l’international. Reserve, une application de stablecoin adossée au dollar, est largement utilisée à cette fin.

BitPesa, désormais connu sous le nom d’AZA Finance, opérant en Afrique, utilise les crypto-monnaies pour permettre aux entreprises d’envoyer rapidement de l’argent au-delà des frontières via des smartphones.

Dans de nombreux pays développés, l’utilisation de la crypto est peu différente. Ici, la plupart des gens ont déjà accès aux banques et aux cartes de crédit. Ils s’intéressent à l’univers des cryptos, principalement pour les profits. Ce n’est donc pas une surprise que l’adoption crypto en France soit positive depuis quelques années.

Des applications comme Coinbase, Kraken et Crypto.com facilitent l’achat et l’échange d’actifs numériques. Ces services proposent des applications mobiles avec des fonctionnalités telles que les récompenses de staking, les paiements instantanés et le suivi des prix en temps réel. Tous ces outils permettent de faire de jolis profits sur les fluctuations de prix.

Parmi les cas d’utilisation les plus courants de la crypto, figurent le paiement de services VPN, le stockage cloud et le divertissement en ligne.