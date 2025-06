Côte d’Ivoire – France : le chef d’état-major à Paris pour parler sécurité

Les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI)

En marge du Salon international de l’aéronautique du Bourget en France, le chef d’état-major général des armées ivoiriennes, Lassina Doumbia, a rencontré son homologue français, le général Thierry Burkhard. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de coopération militaire renforcée entre Abidjan et Paris, dans un contexte régional marqué par la montée des défis sécuritaires.

Au cœur des échanges entre les deux responsables, la question de la stabilité en Afrique de l’Ouest, une région toujours exposée aux menaces terroristes et aux crises transfrontalières. Selon plusieurs sources proches du dossier, les discussions ont notamment porté sur les besoins en formation, les capacités opérationnelles et les perspectives de renforcement du partenariat stratégique entre les deux armées.

Pour le général Doumbia, cette rencontre a aussi été l’occasion d’examiner comment la coopération franco-ivoirienne peut s’adapter aux réalités du moment, en misant sur la réactivité, la modernisation des forces et la montée en compétence des personnels. De son côté, la partie française a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts régionaux de lutte contre l’insécurité, à travers une approche fondée sur le respect de la souveraineté et le renforcement des capacités nationales.

La Côte d’Ivoire veut mettre tout en œuvre pour assurer la sécurisation de son territoire. Cette visite du chef d’état-major ivoirien à Paris, dans le cadre d’un événement majeur de l’industrie aéronautique, illustre aussi une volonté de diversifier les approches en matière de défense, en intégrant l’innovation et la technologie dans la stratégie militaire nationale.

Ce type de rencontre revêt une importance particulière à l’heure où la sécurité ne peut plus être pensée à l’échelle d’un seul pays, mais nécessite une coordination régionale et internationale accrue. Face à des menaces évolutives, la coopération entre armées partenaires reste un levier essentiel pour répondre de manière structurée et durable aux défis sécuritaires contemporains.