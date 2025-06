Côte d’Ivoire : Mamady Doumbouya veut s’inspirer de Ouattara pour développer la Guinée

Mamady Doumbouya (Photo © John Wessels, AFP)

Le président guinéen Mamady Doumbouya a effectué, ce mardi 17 juin, une visite d’amitié et de travail à Abidjan, où il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Cette rencontre marque une volonté partagée de renforcer les liens historiques et stratégiques entre les deux pays d’Afrique de l’Ouest.

Accueilli avec les honneurs au palais présidentiel, le général Doumbouya a tenu à souligner l’importance de cette visite, qu’il a qualifiée de fraternelle et porteuse d’espoir. Devant la presse, il a salué la trajectoire de la Côte d’Ivoire, citant la stabilité et les avancées économiques enregistrées ces dernières années. Il a également évoqué son désir de s’inspirer des politiques mises en œuvre à Abidjan pour orienter les réformes en cours en Guinée.

« C’est un immense honneur d’être ici, en terre africaine de Côte d’Ivoire, terre de résilience et de progrès. Le chemin parcouru par ce pays est un exemple dont nous devons nous inspirer pour bâtir une Guinée forte et inclusive », a déclaré le chef d’État guinéen.

Les deux dirigeants ont profité de leur rencontre pour discuter de plusieurs sujets d’intérêt commun. Des initiatives conjointes pourraient voir le jour pour renforcer la résilience des zones rurales et promouvoir des solutions adaptées aux changements climatiques. Au-delà des questions environnementales, les présidents ont également évoqué la nécessité de dynamiser les échanges économiques, de favoriser les projets d’infrastructure transfrontalière et d’intensifier la coopération sécuritaire. Ils ont réaffirmé leur attachement à une intégration sous-régionale renforcée, dans un contexte marqué par de nombreuses mutations politiques en Afrique de l’Ouest.

Cette visite s’inscrit dans une démarche de rapprochement entre Conakry et Abidjan, après une période de relations plus discrètes. Elle pourrait ouvrir la voie à de nouveaux cadres de coopération dans des domaines variés tels que l’éducation, la santé, l’énergie et la gestion des ressources naturelles.