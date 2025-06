Dangote quitte la tête d’une de ses entreprises après deux décennies

ERIC PIERMONT/AFP

Personnalité influente de l’industrie africaine, Aliko Dangote a longtemps occupé une place centrale dans l’écosystème entrepreneurial du continent. Connu pour avoir bâti un empire industriel diversifié, il a marqué durablement le paysage économique africain par des investissements dans les secteurs clés comme le ciment, la farine, le sucre ou encore le raffinage de pétrole. Patron du groupe Dangote, il est reconnu pour sa stratégie d’intégration locale et pour avoir contribué à l’essor de plusieurs filières agro-industrielles au Nigeria et au-delà.

Un tournant après près de deux décennies de présidence

La Dangote Sugar Refinery Plc a annoncé que M. Dangote quittera officiellement ses fonctions de président du conseil d’administration à partir du 16 juin 2025, mettant fin à près de deux décennies de gouvernance à ce poste. Cette décision marque une étape significative dans la trajectoire de l’entreprise, qu’il avait accompagnée depuis 2005 en tant que cofondateur et figure de proue. Selon Temitope Hassan, secrétaire de la société, le conseil a désigné Arnold Ekpe, administrateur non exécutif indépendant, comme nouveau président. Ce dernier prendra la relève à compter de la même date.

L’arrivée d’un nouveau président au profil expérimenté

Temitope Hassan a déclaré : « M. Ekpe apporte avec lui une riche expérience, ayant occupé des postes de direction dans le secteur bancaire et d’autres industries clés. » Elle ajoute : « Son sens stratégique, sa profonde compréhension de la gouvernance d’entreprise et son engagement envers la valeur des parties prenantes le placent dans une position idéale pour diriger le conseil d’administration alors que nous continuons à bâtir sur nos bases solides et à poursuivre une croissance durable. »

Des départs marquants au sein du conseil

La transition ne se limite pas à la présidence. Le conseil d’administration a également annoncé les départs de Maryam Bashir et Konyinsola Ajayi, deux administrateurs qui se retireront à la même date. Ces figures, saluées pour leur implication, avaient contribué aux orientations de la société ces dernières années.

« Les deux administrateurs se retireront du conseil d’administration à compter du 16 juin 2025 après avoir servi la société avec diligence, intégrité, professionnalisme et engagement envers la croissance de la société et sa gouvernance d’entreprise tout au long de leur mandat », a souligné Hassan, qui a exprimé « la sincère gratitude du conseil pour leur contribution à la croissance de l’entreprise ».

Un héritage fondé sur la vision et l’ancrage local

Sous la direction de Dangote, la raffinerie a renforcé sa position parmi les leaders du secteur sucrier nigérian. Plusieurs projets d’intégration en amont ont été menés dans les États d’Adamawa, Taraba et Nasarawa, avec pour ambition de maîtriser la chaîne de valeur agricole.

« Sous sa direction, Dangote Sugar Refinery Plc. s’est transformée, a traversé des développements industriels importants, a fourni une valeur actionnariale constante et a maintenu une forte concentration sur la bonne gouvernance et la croissance à long terme », a rappelé Hassan. « Il a également joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la stratégie et de la culture de l’entreprise, établissant ainsi une base solide pour la croissance et la pérennité », a-t-elle ajouté.