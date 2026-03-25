Présidentielle 2026 au Bénin : Le duo Hounkpè-Houwanou dévoile son plan pour « rebâtir la fierté béninoise »

À l’approche du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, la scène politique béninoise s’anime. Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) vient de jeter un pavé dans la mare avec le projet de société de son candidat, Paul Hounkpè, et de son colistier, Judicaël Houwanou. Un document dense de 56 pages qui promet une rupture systémique avec la gouvernance actuelle, sous le signe de l’inclusion et de la restauration sociale.

C’est un document structuré, presque chirurgical, que le candidat de la FCBE a soumis à l’analyse de l’opinion publique. Intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise », ce projet de société ne se contente pas de promesses électorales classiques ; il dresse un diagnostic sectoriel des maux dont souffre le pays avant de proposer une thérapie en 56 pages. Pour Paul Hounkpè, l’enjeu est de restaurer la confiance entre l’État et ses citoyens, une confiance qu’il juge sérieusement entamée.

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Éducation et Santé : Le pari de l’humain

Le secteur de l’éducation, souvent au cœur des débats nationaux, occupe une place de choix dans le programme du duo. La mesure phare est sans doute la volonté de regrouper tous les niveaux d’enseignement (maternel, primaire, secondaire, technique, professionnel et supérieur) sous la tutelle d’un ministère unique. Une centralisation qui vise, selon le candidat, une meilleure cohérence pédagogique et administrative.

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Sur le plan social, le duo s’attaque à la précarité des enseignants en proposant le reversement pur et simple des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) dans la fonction publique. Un engagement qui résonne comme un soulagement pour des milliers de jeunes professionnels. Parallèlement, le retour à l’élection des Doyens de facultés par leurs pairs marque une volonté de restaurer l’autonomie universitaire.

Dans le domaine sanitaire, le projet se veut protecteur des plus vulnérables. La prise en charge gratuite ou subventionnée des personnes dialysées et des personnes âgées est annoncée comme une priorité, tout comme l’amélioration des conditions de travail des relais communautaires, souvent oubliés du système.

Économie et Infrastructures : Relancer les moteurs de croissance

Sur le plan économique, Paul Hounkpè propose une approche audacieuse : l’organisation d’une conférence nationale économique. L’objectif ? Parvenir à une répartition plus équitable des ressources nationales et spécialiser les régions selon leurs filières agricoles ou industrielles propres.

Le transport n’est pas en reste. Le projet prévoit : La relance du transport ferroviaire, colonne vertébrale historique du pays, La création d’une compagnie maritime nationale, La mise en service effective de l’aéroport de Tourou et la poursuite de celui de Glo-Djigbé.

Culture et Jeunesse : L’identité comme levier

Le volet culturel du programme Hounkpè-Houwanou est particulièrement détaillé. Entre la création d’un fonds de soutien aux artistes (soumis à un contrôle annuel rigoureux), la révision de la loi sur la chefferie traditionnelle et la construction d’un musée des masques, le duo entend faire de la culture un moteur de développement.

Pour la jeunesse, le candidat propose une solution concrète au chômage : la promotion de l’auto-emploi et la création d’un institut dédié à la jeunesse. Plus innovant encore, le programme prévoit un volet spécifique pour la réinsertion des jeunes en milieu carcéral par le biais de formations qualifiantes.

Décrispation politique et Libertés : L’engagement de l’apaisement

C’est sans doute sur le plan politique que le projet de la FCBE est le plus attendu. Paul Hounkpè s’engage, s’il est élu, à former un gouvernement d’union nationale. Un signal fort pour tourner la page des divisions partisanes. Ses promesses incluent : La libération des détenus politiques et le retour des exilés, La révision des lois électorales contestées pour garantir des scrutins inclusifs.

Le renforcement de la liberté de la presse, avec la réouverture des médias fermés et la facilitation de l’accès à Internet à moindre coût. En matière de justice, la réforme passera par l’élection des présidents de tribunaux par leurs pairs, une mesure visant à limiter l’influence de l’Exécutif sur le Judiciaire.

Une vision qui interroge et mobilise

Avec « Rebâtir ensemble la fierté béninoise », le duo Hounkpè-Houwanou ne se contente pas de critiquer ; il propose une architecture complète pour le Bénin de demain. Si le financement de certaines mesures ambitieuses reste à préciser, la force de ce projet réside dans sa capacité à toucher tous les secteurs de la vie nationale.

À quelques semaines du scrutin de 2026, la FCBE se positionne comme une force de proposition sérieuse, prête à engager le débat d’idées. Reste à savoir si cette vision de « fierté retrouvée » saura convaincre les électeurs béninois en quête de solutions concrètes à leur quotidien.