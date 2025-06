Déclarations de proches du pouvoir : Et si Talon disciplinait sa troupe ?

Iréné Agossa. © PIUS UTOMI EKPEI/AFP

Le débat sur la santé démocratique du Bénin est de plus en plus vif, et les récentes déclarations de certains proches du pouvoir pourraient accentuer les débats. Au cœur de la polémique, l’affaire de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) qui révèle un imbroglio juridique et alimente les discussions bien au-delà des cercles politiques. La question se pose : le président Patrice Talon devrait-il rappeler à l’ordre ses troupes ? Des figures de la majorité présidentielle, par leurs prises de position qu’on pourraient qualifier d’hâtives sur des sujets aussi sensibles, laissent transparaître un manque de retenue sur un sujet que la justice pourrait connaître très prochainement. L’exemple le plus frappant est celui d’Irénée Agossa, une personnalité visible de la majorité qui s’exprimait sur « actu soir » d’E-télé dimanche dernier. Concernant la confusion autour de la fusion entre l’Upr et du Prd (où le Prd, censé avoir fusionné, détiendrait toujours un récépissé du ministère de l’Intérieur), Irénée Agossa aurait affirmé que « même si Houngbédji amenait des avocats de New York, il ne pourrait pas gagner la bataille juridique de la confusion entre UPR et PRD ». Cette déclaration, pour le moins péremptoire, est problématique à plusieurs égards.

Premièrement, Irénée Agossa n’est pas un juge. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’issue d’une bataille juridique qui n’a même pas encore été engagée devant un quelconque tribunal. Ses propos, tenus publiquement, s’apparentent à une ingérence dans un domaine qui relève du pouvoir judiciaire et de l’appréciation souveraine des faits par les juges compétents. Une telle assurance, sans fondement juridique avéré à ce stade, peut être perçue comme un signe de mépris envers les procédures légales et les droits des parties concernées.

