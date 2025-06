Développement industriel au Bénin : le gouvernement interpellé par Les Démocrates

Ph : Benoit KOFFI

La filière soja, fleuron de l’ambition agricole et industrielle du Bénin, est au cœur d’une nouvelle controverse. Le parti d’opposition Les Démocrates a récemment interpellé le gouvernement du président Patrice Talon, exigeant des explications claires sur la destination et la valorisation du soja produit sur le territoire national. Le Bénin a fait du soja un pilier de sa production agricole, avec une augmentation significative de la production ces dernières années. Les chiffres officiels montrent une progression de 156 900 tonnes en 2017 à 253 953 tonnes en 2021, et même 400 000 tonnes pour la campagne 2022-2023. Cette croissance est censée alimenter une industrie de transformation locale, créatrice de richesse et d’emplois. Le gouvernement a d’ailleurs mis en place des mesures fortes, comme l’interdiction de l’exportation du soja brut par voie terrestre, et des restrictions générales sur l’exportation du soja et du cajou à l’état brut à partir d’avril 2024, afin de favoriser la transformation sur place. L’objectif affiché est clair : créer une chaîne de valeur ajoutée, fournir des semences aux producteurs, les accompagner et racheter leurs récoltes pour une transformation locale, générant ainsi de l’emploi et de la richesse pour le pays. Le gouvernement a également fixé des prix officiels d’achat du soja aux producteurs pour la campagne de commercialisation, et l’exportation du soja grain est désormais libre par voie maritime, mais assujettie à une taxe douanière. Seulement, selon des propos tenus par le 2ème vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, Nouréni Atchadé et le député de la 8ème circonscription électorale Habibou Woroukoubou, le soja produit au Bénin serait autorisé à l’exportation par deux agréments délivrés par l’Etat béninois. Le soja ne serait donc pas seulement transformé au Bénin.

Les Interrogations du parti Les Démocrates

Malgré les efforts affichés du gouvernement, le parti Les Démocrates, principale formation d’opposition parlementaire, relève des hics sur l’efficacité réelle de ces mesures et la transparence de la filière. Dans une série de questions orales avec débat au gouvernement, plusieurs députés du groupe parlementaire Les Démocrates demandent au gouvernement d’ouvrir le débat sur des questions précises. « Il nous est revenu de source digne de foi, que le ministère de l’industrie et du commerce aurait donné en début de ce mois de mai 2025, deux autorisations d’exportation de soja grain au titre de la campagne 2024-2025. L’une pour l’exportation de 100 000 tonnes et l’autre pour 50 000 tonnes de soja », lit-on dans l’interpellation du parti Les Démocrates. Or, précise le même document, « un amendement à la loi des finances 2025 a permis d’insérer une mesure visant à autoriser l’exportation de soja sans taxe et droits de douane pour les entreprises transformatrices de soja à concurrence du stock non transformé à la fin de la saison et avant la campagne suivante. Ainsi, selon la nouvelle formulation de ladite mesure dans la loi des finances 2025, du 1er janvier au 31 décembre 2025, les industries transformatrices de soja, qui n’ont pas pu transformer l’intégralité de leur stock, acquis durant une campagne, peuvent exporter une partie du stock résiduel en exonérant les droits de douane à concurrence de la quantité transformée pendant cette saison ».

