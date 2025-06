Électricité en Afrique : 3 milliards $ pour booster la production

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Le Togo veut franchir un nouveau cap dans sa politique énergétique. Pour répondre à la croissance de la demande et garantir un accès plus large à l’électricité, le pays se donne les moyens de ses ambitions. À travers le Pacte national de l’énergie, les autorités entendent transformer en profondeur le paysage énergétique togolais.

D’ici à 2030, le Togo prévoit de mobiliser environ 3 milliards de dollars pour concrétiser ses projets dans le secteur. L’objectif est de renforcer les capacités de production, moderniser les infrastructures existantes et assurer une distribution plus fiable sur l’ensemble du territoire. Sur ce montant global, une part importante (1,68 milliard de dollars) est attendue du secteur privé. Cela confirme le choix du gouvernement d’impliquer les investisseurs et de favoriser les partenariats public-privé.

La réussite du plan repose largement sur la capacité du Togo à attirer des capitaux privés. Ces investissements sont jugés essentiels pour développer de nouvelles centrales, notamment dans le solaire et l’hydroélectrique. Le pays dispose d’un bon ensoleillement et de ressources hydriques intéressantes, deux atouts que les autorités souhaitent mieux exploiter.

Le rôle du secteur privé ne s’arrête pas à la production. Il est aussi sollicité pour participer au financement de réseaux intelligents, à la digitalisation du secteur et à la construction de solutions de stockage d’énergie. Le Pacte national de l’énergie ne se limite pas à une simple augmentation de la production. Il s’inscrit dans une vision globale qui vise à rendre l’électricité plus accessible, moins coûteuse et plus respectueuse de l’environnement. Le Togo entend également réduire sa dépendance aux importations et améliorer son autonomie énergétique.

Pour atteindre ces objectifs, les autorités multiplient les démarches auprès des bailleurs internationaux. Des institutions comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement sont déjà impliquées dans plusieurs projets structurants. D’autres partenaires sont sollicités pour soutenir les efforts en cours.