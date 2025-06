Énergie nucléaire en Europe : top 3 des pays producteurs

L’énergie nucléaire se présente comme une alternative clé pour produire de l’électricité de manière stable et à grande échelle. Contrairement aux combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, dont l’exploitation émet une quantité importante de gaz à effet de serre, la production nucléaire ne génère pas directement de CO₂. Cette caractéristique en fait une composante stratégique des politiques énergétiques européennes, qui cherchent à concilier sécurité d’approvisionnement, lutte contre le changement climatique et maintien d’une production électrique continue, quelle que soit la météo ou le cycle jour-nuit. Plusieurs pays de l’Union européenne investissent et réinvestissent dans leurs infrastructures nucléaires, contribuant à alimenter une part importante du mix énergétique européen.

La France, leader incontesté avec environ 300 000 GWh produits annuellement

En tête des pays producteurs d’électricité nucléaire en Europe, la France dispose du plus important parc de réacteurs actifs dans l’Union européenne, avec une cinquantaine d’installations opérationnelles, selon les données de référence issues du rapport annuel de RTE (Réseau de Transport d’Électricité) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Elle produit environ 300 000 gigawattheures (GWh) d’électricité nucléaire chaque année, soit près de 70 % de son électricité totale. Cette prédominance reflète des décennies d’investissement dans cette technologie qui garantit une alimentation énergétique fiable et à faible émission carbone. Le choix français de maintenir un large parc nucléaire montre l’importance accordée à une production d’énergie stable et décarbonée dans le mix électrique national et européen.

L’Espagne, deuxième producteur avec 57 000 GWh d’électricité nucléaire

L’Espagne occupe la deuxième place du classement européen avec une production nucléaire annuelle d’environ 57 000 GWh. Cette énergie contribue de manière significative à la couverture des besoins du pays, venant compléter les sources renouvelables en assurant une stabilité de la fourniture électrique. Malgré une volonté de développer massivement le solaire et l’éolien, l’Espagne maintient ainsi une part importante de nucléaire dans son bouquet énergétique pour faire face aux fluctuations des renouvelables.

La Suède, troisième producteur en pleine relance avec 48 000 GWh

La Suède se place en troisième position en Europe, produisant environ 48 000 GWh d’électricité nucléaire, soit près de 30 % de sa consommation électrique nationale. Après avoir fermé plusieurs installations, réduisant initialement son parc nucléaire de moitié, le gouvernement suédois a récemment décidé de relancer cette production. Cette décision montre la complexité des choix énergétiques contemporains, où garantir un approvisionnement électrique fiable et bas carbone l’emporte sur l’objectif initial d’éliminer totalement le nucléaire.

Une contribution essentielle du nucléaire au mix électrique européen

Le poids du nucléaire en Europe est loin d’être marginal : il constitue une part importante de la production électrique dans plusieurs États membres. En maintenant et en modernisant leurs infrastructures, la France, l’Espagne et la Suède démontrent que cette source d’énergie reste un pilier incontournable pour relever les défis énergétiques, en particulier face à l’augmentation de la demande et à la nécessité de réduire les émissions de CO₂.

Face aux incertitudes liées aux énergies renouvelables intermittentes et aux tensions géopolitiques affectant les approvisionnements en combustibles fossiles, le nucléaire offre une solution robuste et éprouvée. Chaque pays adapte ainsi sa stratégie en fonction de ses priorités nationales, mais tous partagent la même ambition : sécuriser une production d’électricité propre, abordable et constante pour leurs populations.