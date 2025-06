Europe: la Chine frappée dans un autre secteur

(Michele Spatari - Getty Images)

La confrontation entre la Chine et les pays occidentaux s’est intensifiée au fil des années, transformant les rapports économiques en un véritable affrontement stratégique. Avec la montée en puissance de la Chine sur la scène mondiale, notamment grâce à son développement industriel rapide et à ses investissements massifs, les États européens réagissent en renforçant leur vigilance. Cette situation tendue reflète une compétition où se mêlent enjeux économiques, technologiques et sécuritaires, chaque camp cherchant à préserver ses intérêts tout en limitant l’influence adverse.

Bruxelles durcit ses règles pour protéger ses marchés

Alors que l’Union européenne revendique souvent un modèle fondé sur la libre concurrence, elle impose désormais des restrictions ciblées pour exclure les sociétés chinoises de certains segments de son marché public. Concrètement, les sociétés chinoises ne seront plus autorisées à répondre aux appels d’offres dépassant cinq millions d’euros dans des domaines variés, comme des fournitures médicales basiques aux équipements sophistiqués de systèmes médicaux. Cette décision concerne un volume d’affaires avoisinant les 150 milliards d’euros, un signe clair de la volonté européenne de sécuriser ses secteurs sensibles face à une concurrence jugée potentiellement menaçante.

La réaction de Pékin ne s’est pas fait attendre. Par la voix de l’un de ses porte-parole, la Chine dénonce une posture contradictoire de l’Union européenne, qu’elle accuse de masquer une stratégie restrictive derrière une façade d’ouverture. Selon lui, malgré les discours officiels, l’Europe s’oriente progressivement vers une politique d’exclusion ciblée, en contradiction avec les principes qu’elle prétend défendre.

Entre sécurité industrielle et stratégie économique

Cette initiative reflète une prise de conscience accrue des vulnérabilités liées à la dépendance envers des fournisseurs extérieurs, en particulier dans des secteurs critiques pour la santé et la technologie. La récente crise sanitaire mondiale a mis en lumière les faiblesses des chaînes d’approvisionnement mondiales, poussant l’UE à privilégier la production locale et à renforcer les contrôles sur les acteurs étrangers. Par ailleurs, la robotique médicale, à la croisée de l’innovation technologique et de la sécurité sanitaire, est devenue un champ prioritaire où l’Europe souhaite garder la mainmise. Ces mesures visent à combiner compétitivité industrielle et protection des infrastructures vitales, en évitant que des intérêts étrangers ne prennent une place excessive dans des secteurs stratégiques.

Vers une escalade des tensions commerciales

L’imposition de ces barrières risque d’accroître les frictions entre la Chine et l’Union européenne, déjà marquées par une série de mesures restrictives et de désaccords commerciaux. Pékin considère ces décisions comme une forme de protectionnisme déguisé, remettant en question l’image d’ouverture défendue par Bruxelles. En réponse, la Chine pourrait durcir ses propres règles d’accès aux marchés, entraînant une spirale de rétorsions qui compliquera davantage les échanges bilatéraux. Pour l’Europe, l’enjeu est de taille : préserver son autonomie industrielle sans compromettre ses engagements à l’international ni freiner l’innovation. Cette nouvelle étape souligne à quel point les marchés publics sont devenus un terrain de bataille décisif dans la rivalité économique mondiale.