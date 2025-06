Energie au Maghreb: un pays mise sur l’expertise russe

© Pixabay

Les ressources énergétiques sont depuis longtemps au cœur des dynamiques de développement, de souveraineté économique et de coopération stratégique entre États. Pour des pays comme l’Algérie, riches en sous-sol mais encore en quête d’une cartographie fine de leur potentiel, la modernisation des outils de prospection devient aussi cruciale que l’exploitation elle-même. Dans cette perspective, les partenariats technologiques et scientifiques prennent un relief tout particulier.

Des technologies russes pour sonder l’invisible

Lors d’une récente rencontre à Alger, le ministre de l’Énergie Mohamed Arkab a échangé avec le président du groupe russe GEOTEK, Roman Panov, autour des solutions technologiques que propose cette entreprise dans le domaine de la prospection pétrolière et minière. Loin de se limiter aux approches conventionnelles, GEOTEK mise sur une palette de techniques de pointe : imagerie souterraine en trois dimensions, levés sismiques complexes, cartographie géologique avancée et analyse numérique d’échantillons. Ces outils permettent non seulement de repérer plus précisément les gisements enfouis, mais aussi d’évaluer leur potentiel avec une fiabilité accrue.

Publicité

L’Algérie, avec ses vastes étendues encore partiellement explorées, se positionne ainsi comme un terrain d’application idéal pour ces innovations. Les sociétés nationales Sonatrach et Sonarem, qui étaient également parties prenantes des échanges, pourraient bénéficier directement de ce renforcement technologique, notamment pour optimiser leurs campagnes d’exploration terrestre et offshore.

Une coopération axée sur la formation et le transfert de savoir-faire

Au-delà des considérations purement techniques, l’une des priorités mises en avant est la montée en compétence des ressources humaines algériennes. Le groupe GEOTEK, par la voix de son président, a insisté sur sa volonté de ne pas se contenter d’un rôle de prestataire, mais d’accompagner également un véritable transfert de technologie vers les structures locales. Cet engagement passe notamment par la formation des ingénieurs et techniciens algériens à l’utilisation des équipements et à l’interprétation des données géophysiques.

Pour Mohamed Arkab, ce type de partenariat est d’autant plus pertinent que l’Algérie possède un sous-sol riche, mais largement sous-exploité, aussi bien en hydrocarbures qu’en minerais. Encourager l’innovation, intégrer les nouvelles générations de capteurs et d’outils analytiques, favoriser la lecture scientifique des terrains, voilà autant de leviers pour valoriser ces ressources de manière responsable et durable.

Une nouvelle étape dans la diversification des partenariats énergétiques

La venue de GEOTEK en Algérie reflète également une évolution dans la stratégie de coopération internationale du pays. Alors que la majorité des collaborations énergétiques ont historiquement été tournées vers les pays d’Europe ou les grands groupes nord-américains, cette ouverture vers des entreprises russes spécialisées témoigne d’une volonté d’élargir les cercles de partenariat, mais aussi de multiplier les approches scientifiques dans la compréhension du territoire national.

Publicité

Ce dialogue russo-algérien survient dans un contexte où l’énergie reste un pilier économique fondamental pour Alger, avec un besoin croissant d’allier souveraineté, compétitivité et durabilité. La perspective de cartographier avec précision les richesses enfouies du pays, en s’appuyant sur des technologies géophysiques de haute résolution, peut transformer à terme la manière dont l’Algérie définit ses priorités industrielles dans le secteur extractif.