Expo Osaka 2025 : huit artistes béninoises au Women’s Pavilion

Photo : DR

Le Bénin sera à l’affiche du Women’s Pavilion de la Fondation Cartier le 4 juillet 2025 à l’Expo Universelle d’Osaka. À cette date, le pays mettra en lumière la créativité féminine à travers l’événement ‘‘Les Amazones de l’Art’’ réunissant exposition, projection et conférence. Huit artistes plasticiennes béninoises y présenteront leurs œuvres dans ce lieu devenu symbole mondial de dialogue et d’émancipation.

Avec ‘‘Les Amazones de l’Art’’, le Bénin rend hommage à son histoire et à son avenir à travers les créations de Michèle Wêni Yerima, Éliane Aïsso, Princesse Keirath, Drusille Fagnibo, Bénie Quenum, Élise Tokoudagba, Sonia Djedatin et Sophie Négrier. Chaque session, de deux heures, proposera une exposition d’œuvres originales mêlant peinture, sculpture, photographie et art textile, la projection du mini-documentaire ‘‘Les Amazones de l’Art’’, ainsi qu’une conférence-débat sur les rôles de transmission, l’héritage des Amazones et la place actuelle des femmes dans la création artistique.

Le Women’s Pavilion d’Osaka, conçu comme un lieu de réflexion sur le rôle des femmes dans les transformations de l’époque actuelle, résulte d’un partenariat entre la Fondation Cartier, l’Exposition universelle du Japon et plusieurs institutions japonaises. L’édifice, imaginé par l’architecte Yuko Nagayama selon une technique traditionnelle japonaise, symbolise le pont entre héritage et avenir. La scénographie intérieure, signée Es Devlin, offre une expérience immersive qui fait de chaque pavillon un manifeste culturel.

Déjà remarqué lors de l’Expo 2020 à Dubaï, le Women’s Pavilion poursuit à Osaka sa mission de valorisation des trajectoires féminines. La participation du Bénin s’inscrit dans une dynamique nationale en faveur de l’autonomisation des femmes, combinant accès à l’éducation, soutien à la création et reconnaissance des contributions sociales et culturelles des femmes.

Cette présence s’ajoute à l’ensemble du pavillon du Bénin à l’Expo Osaka 2025, porté par l’Agence Bénin Tourisme. Sous le thème ‘‘Benin Horizons : A Journey of culture and Opportunities’’, ce pavillon propose un voyage à travers les atouts culturels, économiques et diplomatiques du pays.