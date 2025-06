Exportations en Afrique : un accord avec la Chine pour mieux vendre

Photo de Nathan Dumlao - Unsplash

Le Rwanda affiche de grandes ambitions en matière d’exportation, et le secteur du café est au cœur de sa stratégie. Désireux de mieux valoriser ses produits et d’accroître leur visibilité sur la scène internationale, le pays s’appuie sur des partenariats stratégiques pour renforcer son positionnement.

Dans cette optique, le ministère de l’Agriculture rwandais a récemment signé un protocole d’accord avec la chaîne chinoise Cotti Coffee International. Ce partenariat marque une étape importante dans le développement du commerce du café entre le Rwanda et la Chine. Selon les informations diffusées par le média China Daily, cet accord prévoit la création d’un Parc international de démonstration pour l’industrie caféière sino-rwandaise. D’après l’AgenceEcofin, l’infrastructure va mettre en avant une zone de culture intelligente, une unité de transformation du café et un centre consacré aux échanges commerciaux internationaux.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large pour Kigali de moderniser et diversifier ses exportations. Le pays est déjà réputé pour la qualité de son thé, qui figure parmi ses principaux produits d’exportation. En élargissant sa stratégie au secteur du café, le Rwanda vise à capter de nouveaux marchés et à solidifier son partenariat économique avec des acteurs majeurs comme la Chine.

Grâce à des investissements ciblés et une approche structurée, le Rwanda entend améliorer la compétitivité de ses produits agricoles. La mise en place d’une infrastructure de pointe et d’un réseau de distribution optimisé pourrait permettre aux producteurs rwandais d’accéder à des débouchés plus vastes, notamment en Asie. Avec cet engagement en faveur de l’exportation et de la coopération internationale, le Rwanda continue d’affirmer son dynamisme et sa capacité à s’imposer comme un acteur clé du commerce agricole mondial.