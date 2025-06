Festival des Masques : la deuxième édition s’annonce palpitante

Après le succès éclatant de sa première édition, le Festival des Masques s’apprête à faire vibrer de nouveau la capitale historique du Bénin. Les 2 et 3 août 2025, Porto-Novo accueillera la deuxième édition de cet événement devenu en un an, un rendez-vous culturel incontournable, tant pour les passionnés de traditions africaines, que pour les curieux venus du monde entier.

Organisé pour la première fois en août 2024, le festival avait rassemblé près de 40.000 visiteurs en trois jours, selon l’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad). Cet engouement massif avait mis en lumière la richesse des cultures de masques sacrés comme profanes et confirmé la place de Porto-Novo comme un pôle culturel émergent en Afrique de l’Ouest.

Une tradition qui se renouvelle

Porté par l’ambition de valoriser le patrimoine immatériel du Bénin, le Festival des Masques fédère chaque année artistes, chercheurs, artisans, musiciens et visiteurs autour d’un même objectif : faire rayonner les traditions vivantes du masque. Parades, spectacles, concerts, performances de rue, artisanat et gastronomie rythmeront les deux jours de festivités, dans une atmosphère à la fois festive et empreinte de spiritualité.

Une édition 2025 placée sous le signe de l’innovation

La deuxième édition, annoncée comme encore plus ambitieuse, proposera une programmation riche et éclectique. Célébrations populaires, créations contemporaines, concerts en plein air, installations artistiques, ainsi qu’un espace de réflexion accueilleront les festivaliers pour une immersion totale dans l’univers du masque.

Le Village du festival, véritable cœur battant de l’événement, accueillera des stands d’artisanat local, des spécialités culinaires et des rencontres scientifiques avec des professeurs de renom du Bénin et de l’étranger. L’événement entend également renforcer l’attrait touristique de Porto-Novo, en s’affichant comme une vitrine des savoirs et savoir-faire traditionnels du pays.

Un événement à portée internationale

En remplaçant le Festival international de Porto-Novo, le Festival des Masques s’inscrit dans une nouvelle dynamique de dialogue entre cultures, enraciné dans les traditions béninoises, mais ouvert sur le monde. L’ambition est de faire du festival une référence africaine, voire mondiale, des expressions culturelles liées au masque.

Avec une fréquentation attendue encore plus importante qu’en 2024, l’édition 2025 s’annonce comme un moment fort du calendrier culturel ouest-africain. Rendez-vous les 2 et 3 août prochains à Porto-Novo, pour une célébration haute en couleurs, en sons et en émotions.