Forbes : voici les 10 femmes autodidactes les plus riches du monde

Diane Hendricks (Mike De Sisti/Milwaukee Journal Sentinel)

Depuis une trentaine d’années, le monde économique a vu émerger un nombre croissant de femmes dans les sphères décisionnelles. Longtemps sous-représentées dans les secteurs clés, elles ont progressivement pris place à la tête d’entreprises qu’elles ont, pour certaines, fondées elles-mêmes. Cette montée progressive s’explique par une combinaison de facteurs : accès élargi à l’éducation, ouverture des marchés à de nouveaux profils, et détermination individuelle. En 2025, le classement établi par Forbes met en avant des femmes autodidactes parmi les plus riches de la planète, dont la fortune a été construite au fil de leur parcours entrepreneurial.

Des fortunes construites dans l’action

En tête de ce classement, Rafaela Aponte-Diamant, femme d’affaires suisse, domine avec près de 39 milliards de dollars. Cofondatrice de MSC, aujourd’hui leader mondial du transport maritime, elle incarne une réussite fondée sur l’essor du commerce mondial. Elle est suivie par Diane Hendricks, entrepreneure américaine spécialisée dans les matériaux de construction, un domaine en lien avec le boom immobilier aux États-Unis.

Publicité

La Chine est également bien représentée, avec Zhong Huijuan, dirigeante d’un groupe pharmaceutique, Zhou Qunfei, experte en écrans pour appareils mobiles, Wang Laichun, à la tête d’une entreprise de composants électroniques, et Ling Tang, active dans les logiciels marketing et les jeux mobiles. Le Royaume-Uni se distingue avec Denise Coates, pionnière dans les jeux d’argent en ligne, tandis que les États-Unis comptent aussi Judy Faulkner, fondatrice de logiciels médicaux, Marian Ilitch, dans la restauration rapide, et Lynda Resnick, dans l’agroalimentaire.

Des secteurs très variés, mais une même capacité à saisir les opportunités

Le classement montre une forte diversité des domaines d’activité. Certaines fortunes sont liées à la transformation numérique ou aux services en ligne, d’autres à l’industrie, à la santé ou à la consommation de masse. Ce qui les relie, c’est une capacité à détecter des tendances, à prendre des risques et à transformer des initiatives individuelles en groupes multinationaux. Toutes ont créé leur fortune sans appui familial direct, preuve que l’entrepreneuriat féminin indépendant continue de progresser, même s’il reste concentré dans certaines régions du monde.

Une reconnaissance de trajectoires singulières

Bien que ce total soit inférieur à celui enregistré en 2021, il reste bien supérieur à celui de 2017, première année où Forbes a établi ce classement spécifique. Ces trajectoires individuelles illustrent un basculement progressif dans les dynamiques de pouvoir économique, et renforcent la visibilité des femmes dans les cercles de décision à l’échelle mondiale.

Ces parcours ne se ressemblent pas, mais tous traduisent une transformation réelle dans la manière dont la richesse peut se construire. En conjuguant audace, travail acharné et intuition stratégique, ces dix femmes ont su marquer leur époque.

Top 10 des femmes autodidactes les plus riches au monde, avec leurs fortunes respectives :