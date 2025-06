Gaz en Afrique : bientôt une infrastructure pour faciliter l’approvisionnement

Image by tuproyecto from Pixabay

La Tanzanie avance ses pions dans le secteur de l’énergie. Le pays a récemment validé un projet stratégique visant à faire de son territoire un point de passage incontournable pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) en Afrique de l’Est. À l’origine de cette initiative, un consortium dirigé par le groupe multinational Petredec, qui prévoit de construire un terminal gazier moderne sur un site de 26 hectares à Chongoleani, dans la baie de Tanga.

L’objectif est de renforcer l’accès au GPL, notamment dans les zones rurales, et créer une nouvelle infrastructure capable de transformer les habitudes énergétiques. Ce projet s’inscrit dans une volonté des autorités tanzaniennes d’encourager l’usage d’énergies plus propres et de réduire la dépendance au bois et au charbon pour la cuisson.

Selon nos confrères de l’AgenceEcofin, le futur terminal permettra de recevoir des navires de grande taille. Il comprendra huit quais pour le chargement des camions et offrira une capacité de stockage de 40 000 mètres cubes dans sa première phase. L’installation devrait être opérationnelle d’ici 2027.

Au-delà de la modernisation énergétique, le projet vise aussi à désengorger le port de Dar es-Salaam, principal point d’entrée du GPL dans le pays. En construisant un nouveau terminal à Tanga, la Tanzanie cherche à redistribuer les flux de marchandises et à renforcer son rôle de plateforme régionale pour les pays voisins comme le Rwanda, l’Ouganda ou encore la RDC.

Cette initiative pourrait également stimuler la croissance économique locale, en créant des emplois et en dynamisant les activités autour du port de Tanga. Elle reflète une vision plus large de développement, où l’énergie devient un levier pour structurer le territoire et attirer de nouveaux investissements.

Si le projet aboutit comme prévu, il pourrait repositionner la Tanzanie comme une pièce centrale du puzzle énergétique régional, avec des retombées à la fois économiques, sociales et environnementales. Une ambition réaliste, à condition que les délais soient tenus et que les infrastructures soient accompagnées d’une stratégie de distribution efficace.