Grandes Fortunes : un nouveau record battu dans le monde

En vingt ans, la configuration des grandes fortunes a profondément évolué. La progression des marchés financiers, l’accélération de la numérisation économique, l’émergence de nouveaux pôles de croissance et la hausse des actifs boursiers ont permis à un nombre croissant de personnes de rejoindre les rangs des très riches. Malgré les crises financières, les pandémies ou les tensions géopolitiques, cette ascension s’est poursuivie, portée par des dynamiques mondiales puissantes. Les données les plus récentes montrent que ce mouvement ne s’essouffle pas, au contraire, il s’amplifie.

Une richesse globale en constante progression

Selon le World Wealth Report 2024 du cabinet Capgemini, couvrant 71 pays, 23,4 millions de personnes dans le monde possèdent désormais un patrimoine financier supérieur à un million de dollars (hors résidence principale), soit une hausse de 2,6 % en un an. Cette progression est en grande partie due à l’expansion du groupe des ultrafortunés, détenant au moins 30 millions de dollars, dont les effectifs ont crû de 6,2 % sur la même période.

Leur richesse totale atteint désormais 90 500 milliards de dollars, soit une progression de 4,2 % sur cette même période. Cette accumulation accrue reflète une concentration plus marquée de la richesse, où les plus grandes fortunes évoluent bien plus rapidement que les couches intermédiaires.

Une évolution contrastée selon les régions

La tendance mondiale n’est pas homogène. En Asie-Pacifique, le nombre de personnes aisées a progressé de 2,7 %, mais cette moyenne cache de fortes disparités entre pays. Certains marchés y affichent une croissance soutenue, tandis que d’autres stagnent ou reculent. En Europe, le bilan est plus nuancé : le nombre de riches a diminué de 2,1 %, mais paradoxalement, le nombre d’ultrafortunés y a augmenté de 3,5 %, signe d’un écart croissant entre les très riches et le reste des catégories aisées.

Les États-Unis, pour leur part, continuent de jouer un rôle moteur dans l’enrichissement mondial. Une croissance économique plus robuste que prévu, combinée à l’attrait pour les entreprises technologiques et les perspectives offertes par l’intelligence artificielle, ont stimulé les marchés financiers. Cela a renforcé la valeur des portefeuilles détenus par les grandes fortunes américaines.

Les ultrafortunés redessinent les équilibres économiques

Cette transformation ne se limite pas à une augmentation du nombre de riches. Elle modifie en profondeur les équilibres économiques. La montée en puissance des ultrafortunés s’accompagne d’une concentration d’actifs qui leur donne un poids croissant dans des secteurs stratégiques tels que les technologies, la finance privée, l’énergie ou les infrastructures. Leur influence croissante soulève ainsi la question de leur rôle dans les mutations économiques globales.

Si la richesse mondiale continue d’augmenter, cette croissance ne profite pas également à tous. L’écart se creuse, en particulier sous l’effet de la performance exceptionnelle des ultrafortunés. Ce déséquilibre contribue à redéfinir les structures de l’économie mondiale. L’évolution actuelle prolonge une tendance observée depuis vingt ans : une hausse globale de la richesse, accompagnée d’une concentration croissante, dont les conséquences deviennent de plus en plus visibles sur les sociétés, les investissements et les priorités économiques internationales.