Immigration en Europe : ce pays prend une nouvelle mesure contre les illégaux

Devant la hausse des arrivées migratoires irrégulières, les pays européens intensifient leurs politiques de surveillance aux frontières. Cette dynamique, désormais visible dans plusieurs États de l’Union européenne, traduit une volonté de mieux réguler les flux migratoires clandestins sur leur sol.

En France, cette approche sécuritaire se concrétise par des mesures strictes. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a adopté une posture claire en affirmant que les personnes en situation irrégulière ne sont pas les bienvenues. La semaine dernière, une opération d’envergure a mobilisé 4 000 membres des forces de l’ordre dans les gares du pays pour repérer les migrants sans papiers.

Une coordination renforcée au niveau européen

La Belgique s’aligne sur cette tendance en adoptant des contrôles frontaliers plus stricts. Après des discussions avec les autorités régionales, le gouvernement a opté pour des vérifications ciblées, notamment sur les trajets Flixbus, les lignes ferroviaires et les vols au sein de l’espace Schengen. Cela est notamment le cas en Allemagne ou souvent, les transports en commun sont bloqués le temps de vérifications à la frontière (ou quelques kilomètres après).

La ministre de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt défend ces dispositions en soulignant la nécessité d’identifier les individus sans documents valides ou ayant déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays européen. Elle insiste sur l’importance d’agir rapidement, avant l’été, période souvent marquée par une recrudescence des déplacements migratoires. Une manière aussi de répondre aux attentes d’une population de plus en plus exigeantes sur ces sujets de société.

Une stratégie équilibrée et précise

À la différence des dispositifs plus généralisés mis en place en Allemagne ou aux Pays-Bas, la Belgique adopte une approche modérée. Les autorités belges assurent par exemple que les contrôles ne donneront pas lieu à des barrages systématiques aux frontières, afin de préserver la libre circulation, pilier de l’espace Schengen, tout en luttant efficacement contre l’immigration irrégulière.