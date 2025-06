Iran – Israël: de nouvelles frappes ce matin, menace des USA

Les hostilités entre l’Iran et Israël s’intensifient de manière alarmante. Depuis une semaine, les deux nations régionales s’engagent dans une confrontation directe, échangeant des salves de missiles et déployant des drones dans une tentative d’imposer leur suprématie. Cette escalade marque un tournant décisif dans les relations déjà conflictuelles entre Téhéran et Tel-Aviv.

L’Iran fait face à une pression croissante, exacerbée par les avertissements implicites de Donald Trump, qui évoque une possible intervention militaire américaine contre Téhéran. Cette approche « Trumpienne » vise à contraindre le régime iranien à abandonner son programme nucléaire militaire. Des pourparlers pourraient d’ailleurs bientôt avoir lieu à Washington pour tenter d’apaiser cette crise explosive.

Une nouvelle offensive iranienne contre Israël

Malgré tout, Téhéran intensifie ses opérations contre Israël. Ce jeudi matin, l’Iran a lancé une nouvelle série de missiles visant le territoire israélien. L’agence de presse Fars a rapporté que des missiles de pointe survolaient Tel-Aviv, tandis que la télévision iranienne diffusait des images en direct de la capitale économique d’Israël.

L’hôpital Soroka, situé à Beersheva dans le sud d’Israël, a été gravement endommagé par ces frappes. Cet établissement, connu pour soigner de nombreux soldats blessés dans les combats à Gaza, a subi des destructions importantes dans plusieurs de ses secteurs. Les responsables hospitaliers évaluent encore l’ampleur des dégâts et pourraient évoquer le bilan (humain et matériel) dans les heures à venir.

Des déflagrations ébranlent les grandes villes israéliennes

Face à l’urgence de la situation, l’armée israélienne a activé ses alertes dans plusieurs régions, appelant les habitants des zones ciblées à se réfugier dans des abris. Une crise qui pourrait durer, d’autant qu’Israël, de son côté, ne semble pas non plus vouloir relâcher la pression. Plusieurs fois, l’État hébreu a fait part de sa volonté de toucher le régime des Mollahs en son cœur, ajoutant que si l’Iran ne capitulait pas, alors les conséquences matérielles, humaines et politiques pourraient être dévastatrices.