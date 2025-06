Iran – Israël : Trump sur la même longueur d’onde que Poutine

© Backgrid USA / Bestimage

Le 7 octobre 2023 a marqué un tournant stratégique majeur au Moyen-Orient avec l’attaque du Hamas contre Israël. Ce déclenchement a rapidement transformé le conflit israélo-palestinien en un affrontement régional plus large, impliquant des acteurs comme l’Iran, accusé d’armer et de financer plusieurs groupes hostiles à Israël. En réaction, Tel-Aviv a intensifié ses opérations militaires, ciblant les réseaux soutenus par Téhéran en Syrie, au Liban et à Gaza. La situation a basculé en avril 2024, lorsque l’Iran a riposté par une attaque directe contre Israël, rompant ainsi avec les habitudes de guerre indirecte. En juin 2025, Israël a lancé une offensive d’envergure sur le territoire iranien, frappant des infrastructures sensibles. Cette spirale d’agressions croisées a révélé une nouvelle configuration géopolitique dans laquelle les lignes de fracture s’étendent bien au-delà des frontières locales.

Un appel téléphonique aux airs de synchronisation

Donald Trump a révélé avoir échangé longuement avec Vladimir Poutine, non pas sur la guerre en Ukraine comme on aurait pu s’y attendre, mais sur le conflit entre l’Iran et Israël. Ce choix de priorité laisse entrevoir une convergence d’intérêts entre les deux dirigeants sur ce théâtre de crise. Le président américain a confié que son interlocuteur russe avait pris contact pour le féliciter à l’occasion de son anniversaire, mais que la discussion avait rapidement glissé vers la situation au Moyen-Orient. Les deux hommes auraient évoqué leur volonté commune de voir cesser cette guerre, chacun insistant sur l’urgence de calmer les tensions.

Trump a souligné que Poutine « connaît très bien l’Iran« , laissant entendre que la Russie pourrait jouer un rôle de médiation ou au moins peser sur les décisions de Téhéran. Ce rapprochement rhétorique entre Washington et Moscou, sur un sujet aussi inflammable que le face-à-face Iran–Israël, s’inscrit dans un contexte où les équilibres d’alliances se recomposent. En affichant un alignement sur les intentions de Poutine, Trump semble aussi vouloir se poser en artisan de désescalade, tout en rappelant à demi-mot à la Russie qu’elle doit elle aussi mettre fin à « sa guerre », allusion à la crise ukrainienne.

Une scène secondaire pour l’Ukraine

Le fait que la guerre en Ukraine ait occupé une place secondaire dans cette conversation entre les deux dirigeants souligne un déplacement d’attention. Pour Trump, le dossier iranien apparaît désormais comme plus urgent, voire plus dangereux, que le conflit en Europe de l’Est. Cela reflète une perception stratégique différente de celle observée durant son premier mandat, où l’administration américaine privilégiait une posture plus ferme à l’égard de Moscou.

La récurrence des frappes israéliennes sur des objectifs iraniens et la réponse militaire directe de Téhéran ont placé la région dans un état de veille permanente. Le choix de Trump de discuter de l’Iran plutôt que de l’Ukraine avec Poutine pourrait ainsi illustrer une hiérarchie des menaces revue à la lumière des développements récents. Cette réévaluation pourrait aussi servir ses intérêts électoraux, en mettant en avant son rôle potentiel de stabilisateur d’un conflit aux répercussions immédiates sur les prix de l’énergie et la sécurité mondiale.

Un axe opportuniste ou stratégique ?

Ce dialogue entre Trump et Poutine, bien que présenté comme un simple échange téléphonique, contient en filigrane plusieurs signaux diplomatiques. D’un côté, il conforte l’idée que Moscou reste un acteur incontournable dès lors qu’il s’agit de contenir les ambitions régionales de l’Iran. De l’autre, il montre que Washington, sous la présidence Trump, pourrait être prêt à engager un dialogue plus souple avec le Kremlin sur certains dossiers, en échange d’une forme de coopération sur d’autres fronts.

Cette coïncidence de vues entre les deux chefs d’État, sur un sujet aussi sensible que la guerre entre Israël et l’Iran, pourrait également ouvrir la voie à de futures initiatives conjointes, qu’elles soient symboliques ou concrètes. En se montrant disposés à parler d’un conflit aussi complexe, Trump et Poutine semblent tester les contours d’un dialogue géopolitique qui contourne les clivages traditionnels. À terme, cette dynamique pourrait reconfigurer certains rapports de force, notamment si les Européens ou les puissances régionales s’estiment marginalisés par cette entente de circonstance.