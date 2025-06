Iran : l’armée américaine a bombardé le pays selon Trump

Ph : Reuters

Depuis trois jours, la confrontation entre l’Iran et Israël a pris un tournant particulièrement violent, entraînant un enchaînement d’attaques qui a bouleversé l’équilibre déjà précaire du Moyen-Orient. L’attaque d’un hôpital à Beersheba par un missile iranien a été suivie de frappes israéliennes sur des sites nucléaires, causant des pertes humaines importantes. Les représailles se sont multipliées : l’Iran a lancé des salves de missiles et de drones, tandis qu’Israël a intensifié ses bombardements sur les infrastructures stratégiques iraniennes. Les tensions ont franchi un nouveau seuil lorsque les États-Unis ont décidé de s’impliquer directement, avec des frappes visant les installations nucléaires iraniennes.

Trump affirme que l’armée a bombardé le pays

Le président Donald Trump a révélé que l’armée américaine avait mené des frappes ciblées sur trois sites nucléaires en Iran, affirmant que l’opération avait été un succès. Parmi les sites visés figurait Fordo, situé au sud de Téhéran, qui aurait reçu une « charge complète de bombes ». Les autres cibles étaient Natanz et Isfahan, des sites déjà au centre des préoccupations internationales depuis des années en raison de leur rôle dans le programme nucléaire iranien. Trump a précisé que tous les appareils impliqués avaient quitté l’espace aérien iranien une fois leur mission achevée. Cette opération aérienne marque un engagement concret des États-Unis dans un conflit qui, jusque-là, avait surtout été suivi de près par Washington sans action militaire directe.

Des déclarations aux accents triomphants et des appels à la désescalade

Lors de sa déclaration officielle, le chef de l’État américain a salué les forces armées américaines, les qualifiant de capables d’exécuter une mission que « nul autre pays n’aurait pu réaliser ». Dans un ton contrastant avec la gravité des événements, il a évoqué un moment propice pour instaurer la paix, tout en ne donnant aucun détail sur la nature exacte des munitions utilisées ni sur les types d’appareils engagés. Ce discours, s’il met en avant la puissance militaire des États-Unis, laisse en suspens de nombreuses questions concernant la suite des opérations et les répercussions d’un tel acte sur la stabilité régionale. La rapidité de l’opération et son ampleur traduisent une volonté d’afficher une démonstration de force sans s’engager pour l’instant dans un affrontement prolongé.

Des conséquences incertaines pour la région

Les frappes américaines contre ces sites stratégiques soulèvent de nombreuses interrogations quant aux réactions de Téhéran et des autres acteurs de la région. Le bombardement de Fordo, Natanz et Isfahan pourrait avoir un impact direct sur les capacités nucléaires de l’Iran, mais aussi provoquer un regain de tensions, alors que les échanges de tirs avec Israël se poursuivent. L’intervention américaine risque de transformer un conflit bilatéral en une crise impliquant d’autres puissances régionales et internationales. Si Donald Trump a évoqué une « heure de la paix », les observateurs restent prudents face à l’escalade en cours, qui pourrait difficilement s’apaiser sans négociations ou médiations extérieures. Les prochaines heures pourraient être déterminantes pour évaluer si cette frappe marque un tournant vers une intensification des hostilités ou une tentative de dissuasion pour limiter les affrontements.