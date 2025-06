Iran vs Israël : Trump appelle les citoyens à quitter Téhéran

Photo : PAUL HENNESSY / GETTY IMAGES.

Les hostilités ouvertes entre Israël et l’Iran ont franchi un nouveau seuil depuis que Tsahal a déclenché une vaste offensive aérienne visant plusieurs sites sensibles sur le territoire iranien. L’opération, nommée Rising Lion, a mobilisé plus de 200 avions pour frapper notamment les installations nucléaires de Natanz et Ispahan, ainsi que des centres de commandement militaires et des résidences de responsables iraniens. Face à cette démonstration de force, Téhéran a répondu en lançant une série de missiles balistiques et de drones en direction de plusieurs villes israéliennes, dont Haïfa, Tel-Aviv et Jérusalem, aggravant le bilan humain et matériel de part et d’autre.

Les premières phases de cette confrontation ont eu des effets immédiats : des pertes parmi les civils et les militaires, la destruction de plusieurs infrastructures critiques, et une mobilisation diplomatique pressante dans de nombreuses capitales. Si plusieurs pays ont multiplié les appels à une désescalade, la polarisation s’accentue. Washington, tout en soutenant activement Israël, refuse à ce stade une implication militaire directe. En toile de fond, le spectre d’un retrait iranien du Traité de non-prolifération nucléaire accentue les inquiétudes.

Un message d’alerte depuis la Maison-Blanche

Dans un message posté sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a lancé un avertissement inhabituel à la population civile iranienne : « Tout le monde devrait immédiatement évacuer Téhéran ». Cette déclaration, relayée en plein cœur des affrontements entre les deux puissances régionales, s’inscrit dans une communication de crise volontairement dramatique. Le président américain y déplore que l’Iran n’ait pas accepté l’accord qu’il avait, selon ses dires, proposé depuis plusieurs mois, et réitère son opposition ferme à toute acquisition d’arme nucléaire par la République islamique.

Ce message, bien qu’il s’adresse aux civils, vise aussi les cercles dirigeants iraniens, avec un ton accusateur : Trump y évoque un « gaspillage de vies humaines », qu’il impute au refus de négociations par Téhéran. En filigrane, l’annonce sert autant de signal d’alerte que de justification stratégique à une posture américaine de fermeté. L’appel à l’évacuation, bien qu’imprécis dans ses modalités, illustre la gravité perçue de la situation à la Maison-Blanche.

Une riposte aux conséquences lourdes sur le territoire israélien

Les dernières vagues de missiles lancées par l’Iran ont de nouveau frappé Israël, touchant des zones densément peuplées comme Tel Aviv, Haïfa et Petah Tikva, causant des destructions marquées dans des immeubles résidentiels et des infrastructures publiques. Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises, reflétant l’alerte constante, et des passages de débris ont provoqué des incendies, notamment près de la raffinerie de Haïfa. Les autorités israéliennes indiquent qu’au moins 24 personnes ont perdu la vie et plus de 500 ont été blessées depuis le début de cette série d’échanges. Parmi les structures endommagées figurent des établissements scolaires et universitaires, entraînant des évacuations massives. La circulation a été fortement perturbée, les transports suspendus et une partie de la population confinée dans des abris. Cette intensification récente souligne l’ampleur des dégâts causés à la vie quotidienne et aux infrastructures civiles.

Incertitudes sur la suite des opérations

La combinaison entre frappes ciblées, menaces nucléaires et déclarations présidentielles fait peser une forte pression sur les instances internationales. Aucun canal diplomatique visible ne semble aujourd’hui en mesure de désamorcer rapidement l’engrenage. Alors que l’Iran menace désormais de rompre ses engagements sur le nucléaire, l’option d’un conflit prolongé devient une hypothèse de plus en plus envisagée par les analystes.

Sur le terrain, les mouvements de population dans les grandes villes iraniennes restent difficiles à évaluer, mais l’effet psychologique de l’appel américain pourrait peser sur l’organisation interne du pays. Téhéran, de son côté, a réaffirmé sa volonté de riposter aux actions militaires et rejette toute responsabilité dans l’intensification des combats. En l’absence d’un cadre de négociation crédible, la situation évolue dans une zone grise où la parole présidentielle, les manœuvres militaires et la stratégie de dissuasion s’entremêlent dangereusement.