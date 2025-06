Iran vs USA : voici pourquoi Poutine n’a pas aidé son allié

(Mikhail Svetlov / Getty Images)

Le président russe Vladimir Poutine a récemment tenu à clarifier la position de retrait de Moscou face au conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël, malgré les liens historiques étroits entre la Russie et Téhéran. Cette neutralité s’expliquerait, en partie, par la présence significative de populations russophones en Israël.

Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le dirigeant russe a souligné que près de deux millions de personnes originaires de l’ex-Union soviétique et de Russie vivent actuellement en Israël. Selon lui, l’État hébreu est aujourd’hui presque un pays russophone, ce qui influence nécessairement la politique étrangère de Moscou dans cette région. Le président Poutine n’imagine ainsi pas s’en prendre aux intérêts de la population russe implantée sur place.

Publicité

Une diplomatie d’équilibre face aux critiques

Face aux accusations remettant en question la loyauté russe envers ses alliés traditionnels, Poutine a qualifié ses détracteurs de provocateurs. Il a rappelé que la Russie entretient depuis longtemps des relations amicales avec les nations arabes et les pays islamiques, soulignant que 15 % de la population russe est musulmane. Le président a également mentionné le statut d’observateur de la Russie au sein de l’Organisation de la coopération islamique.

Ces déclarations interviennent après l’opération militaire américaine « Midnight Hammer« , qui a ciblé les sites stratégiques iraniens de Fordow, Natanz et Isfahan avec des bombes anti-bunkers de 14 000 kilogrammes. Donald Trump a salué ces frappes comme un succès militaire spectaculaire, affirmant avoir complètement détruit les principales installations d’enrichissement nucléaire iraniennes.

Tentatives de médiation rejetées

En réponse à ces bombardements, l’Iran a lancé plusieurs missiles contre Israël. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré que son pays ne reviendrait pas aux négociations diplomatiques avant d’avoir riposté, accusant Washington et Tel-Aviv d’avoir sabordé les pourparlers. Bien que Poutine ait proposé sa médiation pour un cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, Trump a rejeté cette offre en suggérant à son homologue russe de s’occuper d’abord de ses propres conflits avant de se préoccuper du Moyen-Orient.

Depuis toutefois, un accord de cessez-le-feu aurait été trouvé entre l’ensemble des parties prenantes. Un accord total, selon les mots de Trump, ce qu’Israël et l’Iran ont toutefois tenu à nuancer. D’ailleurs, des tirs de missiles ont encore eu lieu tout au long de la nuit, jusqu’à 04h00 heure locale et heure à laquelle cet accord est supposé entrer en vigueur. Reste à déterminer si, oui ou non, Iran et Israël parviendront à le respecter sur le moyen, long terme.