Israël : la Chine appelle ses ressortissants à quitter le pays « dès que possible »

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

Alors que les affrontements armés entre Israël et l’Iran se poursuivent, les autorités chinoises ont publié un message de précaution à l’attention de leurs citoyens présents sur le sol israélien. Dans un communiqué diffusé via la plateforme WeChat, l’ambassade de Chine à Tel Aviv recommande à ses ressortissants de quitter le territoire israélien dans les plus brefs délais, tout en précisant que toute tentative de départ doit être conditionnée à la possibilité de garantir leur propre sécurité. L’appel vise prioritairement ceux qui peuvent accéder à des postes-frontières ou à des aéroports encore opérationnels.

Cette alerte intervient alors que les tensions régionales se sont fortement accrues. Tsahal mène depuis plusieurs jours l’opération Rising Lion, visant des sites nucléaires et militaires en Iran, tandis que Téhéran riposte par des tirs de missiles et de drones contre Haïfa, Tel Aviv, Rehovot ou encore Petah Tikva. Plusieurs infrastructures civiles ont été endommagées, provoquant un climat de vigilance extrême sur l’ensemble du territoire israélien.

Publicité

Mesures d’urgence et flux migratoires discrets

Le message chinois n’est pas isolé : il s’inscrit dans une série de décisions prises par plusieurs représentations étrangères pour limiter les risques encourus par leurs ressortissants dans la région. Ces derniers jours, les frappes ont touché des écoles, des centres universitaires, des axes de transport et des quartiers résidentiels, rendant certaines zones partiellement inaccessibles. Le déclenchement régulier des sirènes d’alerte et les mouvements vers les abris accentuent la tension, affectant la vie quotidienne dans de nombreuses villes.

Dans ce contexte, la Chine encourage ses ressortissants à quitter le pays dès qu’une occasion sécurisée se présente, sans pour autant annoncer une évacuation officielle de son personnel diplomatique. L’ambassade souligne que chaque décision de départ doit être prise en tenant compte des conditions locales et de la capacité individuelle à se déplacer sans danger. Cette prudence reflète une volonté de désengagement progressif plutôt que de rupture.

Pékin joue la prudence sans rompre ses liens

Bien que le ton du communiqué reste mesuré, l’appel lancé par Pékin témoigne d’une inquiétude croissante face à la volatilité du conflit. Tout en évitant toute prise de position explicite dans l’affrontement entre Israël et l’Iran, la Chine se montre soucieuse de la sécurité de ses citoyens. L’absence de condamnation directe ou de soutien à une partie marque une stratégie d’équilibre, fidèle à la posture diplomatique chinoise sur les conflits extérieurs.

Cette démarche s’inscrit dans une logique de gestion anticipée des risques, propre à la diplomatie de Pékin, qui entend préserver ses ressortissants sans compromettre ses canaux de dialogue. L’appel à quitter Israël souligne ainsi la complexité d’une situation où chaque déplacement, chaque présence étrangère, peut devenir un facteur de vulnérabilité dans un environnement militaire en constante évolution.