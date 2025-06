Journalisme et éducation aux médias : une synergie essentielle face aux défis de la désinformation

Photo d'illustration Pixabay

Journalistes, chercheurs et experts venus des quatre coins du monde ont croisé les réflexions sur le thème « L’articulation entre journalisme de qualité et éducation aux médias », les 20 et 21 juin 2025 à Dakhla (Maroc). Dans un contexte marqué par les bouleversements numériques et la prolifération de la désinformation, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer l’éthique professionnelle, de lutter contre les fausses informations et d’introduire l’éducation aux médias dans les programmes de formation citoyenne.

Ce colloque international, qui s’est tenu à Dakhla, au sud du Maroc, a été initié par la Commission provisoire chargée de la gestion du secteur de la presse et de l’édition. Il visait à rapprocher les professionnels des médias et les acteurs de l’éducation afin de renforcer la conscience critique du public à l’heure de la transition numérique. La forte représentation des pays à travers le monde témoigne de l’intérêt croissant pour une réponse structurée aux dérives informationnelles et pour la promotion de l’esprit critique.

Dans son discours d’ouverture, Younes Mjahed, président de ladite commission, a mis en garde contre une double pression exercée sur le journalisme. D’une part, la rapidité des transformations technologiques et, d’autre part, l’utilisation abusive de la liberté d’expression qui favorise la propagation des fausses nouvelles, le sensationnalisme et la marchandisation des contenus. Ces phénomènes, selon lui, affaiblissent la fonction sociale de la presse et érodent la confiance du public. Il a plaidé en faveur d’une synergie entre rigueur journalistique et formation critique du citoyen, en particulier parmi les jeunes.