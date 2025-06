Maghreb : ce pays va acquérir 80 drones pour une opération spéciale

(Jason Blackeye - Unsplash)

La lutte contre les incendies de forêt reste une priorité pour les autorités algériennes. Dans cette optique, la Direction générale des forêts (DGF) prévoit de renforcer son dispositif de surveillance par drone avec l’acquisition prochaine de 80 nouveaux appareils. Ce nouveau lot de drones viendra compléter les 35 unités déjà déployées dans plusieurs régions du pays. L’objectif est d’assurer une couverture plus large et plus réactive des zones boisées, particulièrement celles qui restent difficiles d’accès ou peu surveillées.

L’utilisation de drones permet à la DGF de repérer plus rapidement les débuts d’incendies. Grâce aux caméras thermiques et à la transmission en temps réel des images, les équipes peuvent être alertées sans délai et intervenir plus efficacement. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de réchauffement climatique, où les étés deviennent de plus en plus secs, augmentant les risques de feux de forêt. En 2023, plusieurs régions du nord du pays ont été fortement touchées par des incendies, causant d’importants dégâts matériels et environnementaux.

Publicité

Le renforcement de la flotte de drones représente un tournant dans la gestion des risques naturels. Ces outils technologiques permettent non seulement une meilleure anticipation des foyers d’incendie, mais aussi une optimisation des ressources humaines mobilisées sur le terrain. La DGF travaille également sur la formation des équipes à l’utilisation de ces appareils, pour s’assurer que leur potentiel soit pleinement exploité.

En intégrant ces technologies, Alger cherche à bâtir une stratégie de prévention moderne, axée sur l’efficacité et la rapidité d’intervention. Le recours aux drones s’inscrit donc dans une volonté plus large d’adaptation aux nouveaux défis environnementaux.