Avec Max-Hervé George, SWI prend une participation majoritaire dans Polarise et investit dans l’IA

Le développement de l’intelligence artificielle repose en partie sur les infrastructures techniques, notamment les capacités de calcul et l’accès aux GPU. SWI a annoncé la prise d’une participation majoritaire dans l’entreprise Polarise, spécialisée dans les infrastructures numériques liées à l’IA.

SWI prend une participation majoritaire dans Polarise

SWI, également connu sous le nom de Stoneweg Icona Group, a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Polarise, une entreprise européenne active dans le domaine du cloud et partenaire de Nvidia.

Selon les informations communiquées, la valorisation de Polarise est fixée à 500 millions d’euros après l’opération. SWI prévoit par ailleurs un investissement supplémentaire d’un milliard d’euros destiné au développement de ses infrastructures numériques, notamment dans les data centers et les capacités liées à l’intelligence artificielle.

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Max-Hervé George, fondateur et directeur général de SWI, a déclaré : « Notre ambition est de devenir un acteur de référence dans le développement et l’exploitation d’infrastructures numériques en Europe. Le partenariat avec Polarise nous permet d’aller plus loin en intégrant des capacités clés liées au calcul GPU et aux services d’IA. »

Polarise, un acteur spécialisé dans les infrastructures GPU

Basée en Allemagne, Polarise se positionne sur le marché des infrastructures numériques pour l’intelligence artificielle, avec une offre couvrant à la fois les équipements matériels et les solutions logicielles. L’entreprise met en avant une spécialisation dans le déploiement de GPU et les services de calcul haute performance.

Polarise indique disposer d’une expérience de quinze ans et avoir participé à la construction de quatorze data centers. Elle a également annoncé le lancement d’une AI Factory en Allemagne, en partenariat avec Deutsche Telekom et Nvidia.

L’entreprise cible principalement les besoins des organisations souhaitant accéder à des solutions d’intelligence artificielle hébergées en Europe.

Max-Hervé George mise sur une stratégie d’intégration des infrastructures

SWI poursuit une stratégie de développement autour des infrastructures numériques. Le groupe dispose déjà, via sa plateforme AiOnX, de capacités de data centers représentant environ 2,3 gigawatts, ainsi que de plusieurs projets en développement en Europe.

L’intégration de Polarise permet à SWI d’élargir ses activités au-delà de la gestion d’actifs physiques, en incluant des services liés au cloud et au calcul. L’objectif affiché est de couvrir différentes étapes de la chaîne de valeur, allant de l’accès au foncier et à l’énergie jusqu’à l’exploitation des centres de données et la fourniture de services associés.

Sur le plan géographique, cette acquisition renforce la présence du groupe en Allemagne et en Norvège, en complément de ses implantations existantes en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie.

Une position sur le marché européen des infrastructures IA

Cette opération intervient alors que la concurrence s’intensifie entre acteurs des infrastructures liées à l’intelligence artificielle, notamment dans le cloud et le calcul haute performance.

SWI indique gérer environ 11 milliards d’euros d’actifs, avec une présence dans 26 bureaux et près de 300 employés.

Une évolution des activités du groupe

Avec cette prise de participation, SWI élargit son périmètre d’activité en intégrant des services liés à l’intelligence artificielle à son portefeuille d’infrastructures.