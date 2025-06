Mariage à Venise : Bezos tente d’apaiser les critiques

Jeff Bezos. (Dimitrios Kambouris/for Bezos Earth Fund / Getty Images)

Figure emblématique de la révolution numérique mondiale, Jeff Bezos a bâti sa fortune autour d’Amazon, la plateforme de commerce en ligne qu’il a fondée en 1994. L’entrepreneur américain, également propriétaire du Washington Post et de la société spatiale Blue Origin, est aujourd’hui l’un des hommes les plus riches de la planète. Ces dernières années, son mode de vie luxueux et ses déplacements en jet privé ou en méga-yacht ont suscité des critiques, notamment de la part des organisations écologistes. À l’aube de son mariage avec la journaliste Lauren Sanchez, Bezos semble vouloir tempérer certaines controverses par un geste philanthropique ciblé.

À Venise, où les festivités sont prévues du 26 au 28 juin, l’arrivée du couple en yacht n’est pas passée inaperçue. Leur embarcation, le Koru, long de 126 mètres, sera accompagnée d’un autre navire doté d’un héliport. Une mise en scène qui contraste avec les préoccupations environnementales locales, la lagune de la cité italienne étant un écosystème particulièrement vulnérable. Face aux critiques grandissantes, l’homme d’affaires a choisi de soutenir financièrement des initiatives de protection du site.

Selon des médias italiens, dont le journal local La Nuova, Bezos a versé un million d’euros au Consortium pour la coordination des recherches sur la lagune de Venise. Ce financement vise à encourager les études scientifiques sur cet environnement fragile, mais il sera également partagé avec deux autres institutions : le bureau vénitien de l’Unesco et la Venice International University. Une initiative qui semble chercher à contrebalancer l’impact médiatique et écologique de son arrivée.

Le président de la région de Vénétie a salué cette démarche, y voyant un signe de respect envers la ville : « Savoir que des personnalités de renommée mondiale choisissent non seulement de célébrer des moments importants de leur vie à Venise, mais aussi d’apporter une contribution concrète à sa protection, est un signe fort d’amour et de responsabilité », a-t-il déclaré dans un message diffusé sur le réseau social X.