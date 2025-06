Mines en Afrique : les Émirats débloquent 367 millions $ pour un gigantesque gisement

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

La République démocratique du Congo confirme son statut de pays-clé dans l’industrie minière mondiale. Le pays, riche en ressources naturelles, attire des groupes étrangers de plus en plus nombreux, prêts à investir massivement. Dernier exemple en date, l’acquisition de la majorité des parts d’Alphamin Resources par le groupe émirati International Resources Holding (IRH), comme l’a rapporté l’Agence Ecofin.

L’opération, annoncée le 3 juin, porte sur 56 % du capital d’Alphamin Resources pour un montant estimé à 367 millions de dollars. Par cette transaction, IRH prend le contrôle de la mine de Bisie, considérée comme la plus importante mine d’étain de la RDC. Avec une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, Bisie joue déjà un rôle central dans les exportations minières congolaises.

Ce rachat témoigne d’un intérêt grandissant pour les minerais stratégiques de la région. L’étain, essentiel dans la fabrication de composants électroniques, est de plus en plus convoité à l’échelle mondiale. En s’implantant durablement en RDC, IRH mise sur un gisement de haute qualité, à un moment où la demande internationale ne cesse de croître.

Au-delà de ce cas précis, l’investissement d’IRH s’inscrit dans un contexte plus large. La RDC, avec ses réserves en cuivre, cobalt, or et étain, attire des capitaux en provenance de nombreux pays. Des groupes asiatiques, européens et du Golfe multiplient les projets, conscients du potentiel économique que représente le sous-sol congolais.

Ce dynamisme soulève cependant des défis. Le gouvernement congolais doit veiller à encadrer ces investissements pour en maximiser les retombées locales. L’emploi, la fiscalité et la gestion durable des ressources sont autant d’enjeux qui restent au cœur du débat.