Longtemps au cœur des préoccupations internationales, le programme nucléaire iranien continue de nourrir les débats diplomatiques. Tandis que certains pays dénoncent des intentions militaires dissimulées, d’autres plaident pour une lecture plus nuancée des faits. L’Iran, signataire du Traité de non-prolifération, insiste sur le caractère pacifique de ses activités nucléaires, malgré les suspicions récurrentes de certains États occidentaux. Au fil des années, les inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) n’ont pas permis d’établir formellement que Téhéran poursuivait un programme d’armement. C’est dans ce contexte que la position exprimée par la Russie vient conforter la posture officielle de la République islamique.

Une déclaration sans ambiguïté du président russe

Lors d’une interview accordée à Sky News Arabia à l’issue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (#SPIEF2025), Vladimir Poutine a affirmé que ni la Russie ni l’Agence internationale de l’énergie atomique ne disposent d’éléments permettant d’accuser l’Iran de chercher à se doter de l’arme nucléaire. Il a souligné que cette évaluation avait été transmise à plusieurs reprises à Israël, pays particulièrement préoccupé par l’évolution des capacités nucléaires iraniennes.

Un droit à l’énergie nucléaire pacifique, rappelle Moscou

Tout en rappelant son opposition de principe à la prolifération nucléaire, le chef du Kremlin a insisté sur le droit de l’Iran à développer la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Ce droit, encadré par les textes internationaux, n’est pas exclusif à Téhéran mais reconnu à tous les signataires du Traité de non-prolifération. La Russie réaffirme donc sa position de soutien au cadre multilatéral plutôt qu’à des accusations unilatérales.

Entre tensions régionales et enjeux géopolitiques

La sortie de Poutine intervient dans un climat de méfiance accru au Moyen-Orient, où les rivalités entre puissances régionales et l’instabilité persistante en Irak, au Liban ou en Syrie contribuent à entretenir les inquiétudes sécuritaires. Israël, qui voit dans le programme iranien une menace existentielle, multiplie les mises en garde contre un possible basculement vers le nucléaire militaire. Moscou, de son côté, privilégie la voie diplomatique et l’expertise de l’AIEA pour encadrer les ambitions nucléaires iraniennes, tout en maintenant des canaux de communication ouverts avec toutes les parties impliquées.

Une ligne constante dans la politique étrangère russe

La position exprimée par Vladimir Poutine n’est pas nouvelle. La Russie, partenaire stratégique de l’Iran mais également membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, s’est toujours montrée favorable à une résolution par la voie du dialogue. Elle se distingue ainsi des approches plus coercitives portées par d’autres puissances, tout en cherchant à préserver un équilibre dans ses relations avec les pays du Golfe, Israël et les États-Unis.