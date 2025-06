Nucléaire iranien: Trump prend le contre-pied du renseignement américain

Photo : NASA/Bill Ingalls

Depuis plus de deux décennies, le programme nucléaire iranien est au centre de tensions internationales récurrentes. Encadré par des accords parfois fragiles, surveillé par des institutions comme l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), il alimente autant les inquiétudes géopolitiques que les débats sur le droit au nucléaire civil. Alors que Téhéran a toujours affirmé poursuivre des objectifs pacifiques, ses activités ont été perçues avec méfiance, en particulier par les États-Unis et Israël. Ces derniers redoutent une militarisation du programme, soupçons qui ont justifié une surveillance intense et, plus récemment, une riposte militaire d’envergure.

Des frappes aux effets controversés

Peu après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, des divergences sont apparues quant à l’ampleur des dégâts causés au programme nucléaire iranien. Le président américain Donald Trump a salué ce mercredi qu’il considère comme une « destruction totale » des infrastructures, affirmant que le programme avait été repoussé de plusieurs décennies. Une déclaration qui s’inscrit dans la ligne dure adoptée de longue date par Washington face à Téhéran.

Du côté israélien, le discours est plus nuancé. Le porte-parole de l’armée, Effie Defrin, a évoqué un coup sévère porté au programme iranien, tout en parlant d’un recul de « plusieurs années ». Cette prudence contraste avec l’enthousiasme exprimé par la Maison-Blanche, illustrant les incertitudes qui entourent encore les conséquences réelles de l’opération militaire.

Une réalité plus complexe selon les services de renseignement

Les premières analyses confidentielles émanant du renseignement américain peignent un tableau moins catégorique. Selon plusieurs médias américains ayant eu accès à ces documents, les frappes de dimanche n’auraient provoqué qu’un ralentissement temporaire du programme nucléaire iranien, estimé à quelques mois seulement. Une conclusion qui relativise fortement les déclarations triomphales de l’exécutif américain.

De plus, les infrastructures touchées ne représenteraient qu’une partie des installations stratégiques de l’Iran, ce qui laisse à penser que le programme pourrait rapidement retrouver son rythme, à moins d’actions diplomatiques ou techniques de plus grande ampleur.