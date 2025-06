Nucléaire iranien : Trump tente une nouvelle fois de rassurer

Photo : DR

Le Moyen-Orient a été secoué ces derniers jours par une montée des tensions entre l’Iran et Israël, sur fond de rivalités anciennes et de préoccupations liées au programme nucléaire iranien. Ce conflit a augmenté en intensité avec l’implication directe des États-Unis. L’administration Trump a ordonné une série de frappes aériennes ciblées contre des sites considérés comme sensibles pour les activités nucléaires de Téhéran.

D’après plusieurs médias spécialisés, ainsi que des experts du dossier iranien, l’impact réel des bombardements reste toutefois incertain. Certains estiment que l’Iran aurait anticipé les frappes, en mettant à l’abri son uranium enrichi et certains équipements stratégiques. Une hypothèse difficile à confirmer, les autorités iraniennes gardant un silence prudent sur l’état de leurs installations.

Publicité

Face à ces différentes hypothèses, Donald Trump a pris la parole sur son réseau social Truth Social. Le magnat de l’immobilier a été on ne peut plus clair. Il a affirmé que l’Iran n’a pas eu le temps de déplacer ses infrastructures nucléaires stratégiques avant les frappes des B2. « Rien n’a été évacué de l’installation. Cela prendrait trop de temps, serait trop dangereux et serait très lourd et difficile à déplacer!« a-t-il insisté pour mettre fin à certaines rumeurs.

Sur le terrain diplomatique, la situation reste floue. Sous l’égide des États-Unis, Israël et l’Iran ont accepté un cessez-le-feu fragile, car la situation peut basculer à tout moment. Washington s’est impliqué de manière frontale dans ce conflit. Les conséquences régionales de son intervention pourraient renforcer les divisions dans la région. Les pays voisins ont multiplié les appels à la retenue, tandis que les observateurs internationaux redoutent une escalade plus large. Les jours à venir nous en dirons plus.