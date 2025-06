Nucléaire: révélations sur un essai secret de la Chine

Photo DR

Les essais de missiles balistiques, en particulier ceux associés à la technologie nucléaire, suscitent régulièrement des tensions géopolitiques. Utilisés par les puissances militaires pour tester la portée, la précision et la fiabilité de leurs systèmes d’armement, ces essais sont souvent interprétés comme des démonstrations de force ou des signaux stratégiques. Lorsqu’ils interviennent sans préavis dans des zones sensibles, ils ravivent des inquiétudes sur la sécurité régionale, la transparence des intentions militaires, et les ambitions d’influence des grandes puissances.

Un essai discret mais préoccupant

Le 25 septembre 2024, l’armée chinoise a procédé au lancement d’un missile balistique intercontinental depuis un site tenu secret. L’engin, doté d’une ogive factice, a terminé sa course dans l’océan Pacifique, non loin de la Polynésie française, sans que les pays riverains ne soient informés à l’avance. Pékin a présenté l’opération comme « un exercice légitime et habituel », mais ce récit officiel a été fortement contesté en coulisses par plusieurs chancelleries, notamment celle de la Nouvelle-Zélande.

Des inquiétudes exprimées par Wellington

Des documents confidentiels rédigés entre septembre et octobre 2024 par des diplomates néo-zélandais révèlent une lecture bien différente de l’événement. Ces notes, obtenues par l’AFP via une demande fondée sur la législation sur l’accès à l’information, font état de vives préoccupations au sein du gouvernement néo-zélandais.

« Nous sommes préoccupés par le fait que la Chine le qualifie d’ »essai de routine ». Ce n’est pas la routine : la Chine n’a pas conduit d’essai de missile de longue portée de ce type en plus de 40 ans », peut-on lire dans une note adressée au ministre des Affaires étrangères Winston Peters. Cette évaluation critique évoque une « description erronée » des faits par Pékin et souligne le caractère inhabituel, voire alarmant, de cet essai.

Réactions régionales et tensions stratégiques

Au-delà de la Nouvelle-Zélande, d’autres pays du Pacifique ont manifesté leur inquiétude. Le Japon a exprimé sa « grave préoccupation », tandis que l’Australie a dénoncé une action susceptible de « déstabiliser » la région. Les Fidji, de leur côté, ont appelé au respect vis-à-vis des territoires insulaires du Pacifique. Aucun de ces pays n’aurait été informé en amont du tir, ce qui a renforcé les soupçons de manœuvre unilatérale.

Cette démonstration de puissance intervient dans un contexte où la Chine renforce sa présence dans le Pacifique Sud, multipliant les projets d’infrastructures (routes, hôpitaux, stades) dans plusieurs États insulaires. Si ses ambitions économiques sont connues, ce tir de missile a introduit une nouvelle dimension militaire dans sa stratégie régionale, jusque-là plus discrète dans ce registre.

Un tournant dans la posture de Pékin ?

Bien que la Chine ait tenté de rassurer sur la portée de l’essai, ce geste marque un précédent, surtout dans une zone où les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont traditionnellement perçus comme les garants de la stabilité sécuritaire. Pour plusieurs observateurs, ce tir pourrait être interprété comme un signal stratégique, venant rappeler que Pékin entend aussi affirmer sa stature militaire au-delà de ses frontières immédiates.

Les documents néo-zélandais soulignent qu’aucun tir de cette ampleur n’avait été conduit par la Chine dans le Pacifique depuis des décennies, ce qui confère à l’événement une portée géopolitique non négligeable. Si l’essai n’a pas eu de conséquences directes, il illustre les tensions croissantes autour du contrôle de l’espace indo-pacifique et la compétition d’influence entre grandes puissances.