Or en Afrique : une nouvelle mine bientôt construite

bodnarchuk / Getty Images

La Guinée continue de renforcer sa place parmi les grands territoires miniers d’Afrique de l’Ouest. Le pays attire de plus en plus d’investisseurs grâce notamment à ses importants gisements d’or, et le projet Bankan illustre cette dynamique. Selon les informations relayées par l’Agence Ecofin, la compagnie australienne Predictive Discovery prévoit de lancer la construction de ce projet aurifère au deuxième trimestre 2026.

Ce développement devrait nécessiter un investissement initial estimé à 463 millions de dollars, ce qui en fait l’un des projets miniers les plus ambitieux du moment en Guinée. Le site de Bankan est situé dans la région de Siguiri, zone réputée pour la richesse de ses sols aurifères. Les études préliminaires ont mis en évidence un potentiel de production important, capable de renforcer l’offre d’or guinéen sur le marché mondial.

Publicité

Au-delà des chiffres, cet investissement traduit la confiance des compagnies minières étrangères dans le cadre réglementaire et la stabilité relative du secteur. La Guinée cherche en effet à moderniser ses procédures et à mieux encadrer l’exploitation des ressources, tout en veillant à en maximiser les retombées économiques locales. Le projet Bankan pourrait générer plusieurs centaines d’emplois directs pendant les phases de construction et de production. Il suscite aussi l’attention des acteurs locaux, qui espèrent que la mise en œuvre sera accompagnée d’investissements dans les infrastructures, la formation et le développement des communautés.

Pour Predictive Discovery, ce projet marque une étape clé dans sa stratégie de croissance en Afrique de l’Ouest. L’entreprise mise sur le potentiel encore sous-exploité de la Guinée, qui se positionne progressivement comme un pôle aurifère majeur aux côtés de pays voisins comme le Mali ou le Burkina Faso. La période qui s’ouvre sera consacrée à finaliser les études techniques et environnementales avant le démarrage des travaux. Les autorités guinéennes, de leur côté, considèrent ce projet comme une opportunité pour diversifier davantage l’économie et renforcer les recettes publiques issues du secteur minier.