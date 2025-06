Pétrole en Afrique : 2 milliards $ d’investissements pour forer des puits

Photo : Reuters

Grand producteur d’or, le Ghana possède aussi un potentiel non négligeable dans les hydrocarbures. Face au déclin progressif de ses réserves de pétrole, le pays d’Afrique de l’Ouest veut miser sur de nouveaux forages pour relancer sa production nationale. Dans cette optique, les groupes Tullow Oil et Kosmos Energy, déjà actifs dans la région, prévoient d’injecter environ 2 milliards de dollars pour forer jusqu’à 20 nouveaux puits.

Cet investissement vise à ralentir la baisse de la production, tout en renforçant les capacités futures du pays. D’après les autorités, le Ghana a produit 48,2 millions de barils de pétrole en 2023, contre 51,7 millions en 2022, selon le Public Interest and Accountability Committee (PIAC), un organisme chargé de la transparence dans le secteur.

Pour les opérateurs, ces nouveaux puits ne sont pas seulement une réponse à la baisse de production. Ils s’inscrivent aussi dans une stratégie de valorisation à long terme du potentiel du sous-sol ghanéen. Le but est de faire remonter le niveau des réserves prouvées et probables, actuellement estimées à 660 millions de barils, d’après les données de Statista.

Pour rendre ces projets possibles, les autorités ghanéennes ont accepté d’étendre la durée de certains permis d’exploitation, afin de donner plus de visibilité et de flexibilité aux compagnies engagées sur le terrain. Cette décision vise à rassurer les investisseurs et à soutenir une industrie clé dans le financement du budget national.

Le Ghana est encore loin des plus grands producteurs africains, mais le pétrole représente une source de revenus non négligeable. Toutefois, la baisse naturelle des réserves et l’évolution du marché mondial obligent le pays à s’adapter rapidement. Ces nouveaux forages pourraient donc constituer une étape décisive pour éviter une baisse prolongée de la production.