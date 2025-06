Pétrole en Afrique : Dangote monte d’un cran et se positionne en modèle

Ph : Akintunde Akinleye/Reuters

Aliko Dangote n’est pas simplement un homme d’affaires : il est devenu le symbole d’une Afrique qui construit ses propres outils de puissance. À force d’investissements stratégiques, il a transformé son empire, initialement centré sur l’agroalimentaire et les matériaux de construction, en un véritable moteur industriel pour le continent. Le couronnement de cette ascension a pris la forme d’une gigantesque raffinerie au Nigeria, aujourd’hui considérée comme la plus importante d’Afrique. En donnant au pays les moyens de traiter localement son pétrole brut, cette infrastructure a inversé une logique longtemps subie : exporter la matière première pour ensuite importer à prix fort les produits finis. Et alors que la raffinerie commence à livrer ses premiers volumes, Dangote pousse désormais plus loin son ambition. Il s’attaque à l’étape suivante : la maîtrise complète de la chaîne de distribution.

Un circuit court, pensé pour l’efficacité

Dès le 15 août, le groupe Dangote commencera à approvisionner directement en essence et en diesel plusieurs acteurs clés de l’économie nigériane : transporteurs, entreprises industrielles, prestataires de services et réseaux de stations-service. Ce choix évite le passage par les intermédiaires traditionnels qui, jusque-là, tenaient les rênes de la distribution. L’objectif est double : réduire les coûts pour les clients stratégiques et gagner en rapidité.

Cette initiative rompt avec un système longtemps critiqué pour sa lenteur, son manque de fiabilité et les marges imposées à chaque niveau. En prenant la main sur cette étape cruciale, le conglomérat crée un précédent : celui d’un producteur qui assure lui-même la livraison de ses produits aux utilisateurs finaux.

Un dispositif logistique inédit dans le pays

Pour accompagner cette réorganisation, Dangote ne se contente pas de vendre plus directement. Il met en place une infrastructure digne d’un pays tout entier : une flotte massive de camions récents, propulsés par un carburant plus propre, sillonnera le territoire. En parallèle, des points de ravitaillement vont éclore à travers les grandes zones d’activité, facilitant l’accès aux carburants issus de la raffinerie. Et pour les clients de grande envergure, un système d’achat à crédit sera disponible, allégeant leur gestion de trésorerie.

Cette stratégie combinée de maillage du territoire et d’offres adaptées révèle une logique entrepreneuriale pensée à long terme, et non une opération ponctuelle. Elle marque également un tournant dans la manière de penser la distribution de l’énergie dans un pays qui reste tributaire de l’importation de nombreux produits finis.

Vers un modèle africain de souveraineté industrielle

Ce recentrage sur la maîtrise de l’ensemble du parcours du pétrole raffiné – de la production à la distribution – dépasse le simple cadre national. Il reflète une manière d’aborder le développement industriel en Afrique avec des moyens locaux, une vision cohérente, et une volonté de créer de la valeur ajoutée sur place. En agissant ainsi, Dangote propose plus qu’un exemple d’efficacité : il dessine une trajectoire que d’autres peuvent suivre. Il montre qu’un acteur africain peut bâtir une chaîne d’approvisionnement énergétique robuste, autonome et tournée vers les besoins réels de l’économie.

Cette stratégie, si elle tient ses promesses, pourrait rapidement faire des émules dans d’autres pays du continent, confrontés aux mêmes défis de dépendance et de fragmentation des circuits d’approvisionnement. En cela, l’initiative dépasse l’annonce d’un changement commercial : elle devient un signal fort pour l’avenir énergétique de l’Afrique.