Polémique sur les propos de Bruno Amoussou : L’appel du père Aguénounon aux journalistes

Lors de son intervention en clôture des « Cercles de réflexion » organisés à Cotonou le jeudi 19 juin 2025, le père Arnaud Éric Aguénounon est revenu sur la controverse née après la prise de parole de Bruno Amoussou, intervenue cinq jours plus tôt, lors du lancement de son essai littéraire. Il a saisi l’occasion pour appeler les journalistes à davantage de rigueur dans le traitement de l’information.

Le 14 juin dernier, à l’occasion du lancement de son ouvrage intitulé Le procès “Démocratie et bureaucratie” dans le jury Lefort et Weber, le père Aguénounon avait réuni plusieurs intellectuels au Chant d’Oiseau à Cotonou. Parmi les invités, Bruno Amoussou, ancien président de l’Union Progressiste le Renouveau, avait pris la parole. Certains extraits de son intervention ont ensuite été relayés dans les médias, lui prêtant des propos critiques sur la situation sociale et économique du pays.

Dans un communiqué en date du 16 juin, Bruno Amoussou a formellement démenti ces propos, dénonçant une déformation de ses paroles et réaffirmant son appel aux intellectuels africains à s’intéresser aux réalités locales. Il a exprimé son désaccord avec ce qu’il qualifie de manipulation de l’opinion publique et a appelé les médias à faire preuve de responsabilité.

S’exprimant à son tour sur cette affaire, le père Aguénounon a regretté le traitement réservé à ces déclarations. Il a salué l’intervention de la communication gouvernementale qui, selon lui, a permis de restituer la version originale disponible sur leur page YouTube. Il a souligné la nécessité de préserver la liberté d’expression et d’éviter les interprétations biaisées susceptibles de décourager la prise de parole dans l’espace public.

Appelant les journalistes à rester fidèles à leur mission, il a rappelé les avertissements du pape François à leur égard. Il a notamment évoqué les dérives possibles dans l’exercice du journalisme : la désinformation, la calomnie, la diffamation et la quête de scandales. Ces pratiques, selon lui, affaiblissent le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique. « Rien ne vaut la vérité », a-t-il insisté, en invitant les professionnels des médias à être des « artisans de la vérité », à l’image du rôle qu’ils jouent dans la construction d’une opinion publique éclairée.