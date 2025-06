Présidentielle au Cameroun : un ex-ministre de Biya annonce sa candidature

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75

La scène politique camerounaise s’anime à l’approche de l’élection présidentielle. L’un des premiers signaux forts vient d’Issa Tchiroma Bakari. L’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a officialisé sa candidature après avoir quitté le gouvernement, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans son parcours politique.

Dans un message écrit, Issa Tchiroma a fait part de sa décision en insistant sur la nécessité de refonder le lien entre les institutions et les citoyens. Il se positionne comme un candidat du changement, aspirant à un Cameroun « rassemblé, écouté et respecté ». Son ambition est de répondre aux attentes de ceux qui, selon ses mots, « ne croient plus » dans le fonctionnement actuel de la République.

Publicité

Connu pour son long engagement politique et ses prises de position sur les grands enjeux nationaux, Tchiroma entend désormais jouer un rôle de premier plan. Son message évoque un projet de société qui souhaite remettre la cohésion et la souveraineté au cœur de l’action publique. Il affirme vouloir représenter ceux qui, selon lui, n’ont pas toujours eu la parole dans le débat national.

Cette annonce intervient dans un contexte politique encore incertain, à mesure que les partis affûtent leurs stratégies pour les mois à venir. La candidature de Tchiroma Bakari pourrait venir bousculer les équilibres, notamment au sein de la mouvance présidentielle dont il fut longtemps un proche allié.

Reste à voir si cette entrée en campagne convaincra au-delà de ses partisans habituels. À l’heure où les appels à une alternance démocratique se multiplient, les prochaines semaines devraient permettre de mieux cerner les alliances et les lignes de fracture à venir.