Présidentielle en Côte d’Ivoire : des artistes appellent Ouattara à se présenter

Président Alassane Ouattara

À un peu plus d’un an de la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire, les signes d’une mobilisation en faveur du président sortant Alassane Ouattara se multiplient. Dans le camp du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), plusieurs sympathisants et figures publiques appellent à sa candidature, estimant que son expérience et son bilan plaident en faveur d’un nouveau mandat.

Parmi les soutiens les plus actifs, l’Organisation des artistes et créateurs membres du RHDP s’est exprimée publiquement ce vendredi 20 juin. Lors d’une rencontre à Abidjan, son président Noël Dourey a exhorté le chef de l’État à se représenter. Il a souligné les avancées réalisées dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, la stabilité économique, ainsi que les politiques en faveur du secteur culturel.

« Il n’y a que le président Alassane Ouattara qui, à nos yeux, peut garantir la paix et la stabilité du pays. Il a œuvré pour une Côte d’Ivoire moderne, respectée et confiante en son avenir », a affirmé Noël Dourey devant un auditoire composé d’artistes, musiciens et comédiens engagés dans la vie publique. Pour ces derniers, soutenir une nouvelle candidature du président est une façon de « lui témoigner leur reconnaissance ».

Depuis quelques semaines, plusieurs initiatives populaires sont signalées à travers le pays. Des rassemblements locaux, des campagnes de sensibilisation sur les acquis du régime en place et des appels à l’unité sont régulièrement organisés. Si Alassane Ouattara ne s’est pas encore officiellement exprimé sur ses intentions pour 2025, cette dynamique au sein du RHDP laisse entrevoir une volonté de reconduction.

Le débat autour d’une éventuelle candidature d’Alassane Ouattara intervient dans un contexte politique marqué par une certaine recomposition. Les autres formations politiques affûtent également leurs stratégies, dans l’attente de clarifications sur les figures qui se présenteront. La question de l’alternance, du renouvellement de la classe politique et du respect des équilibres institutionnels fait partie des enjeux.