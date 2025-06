Présidentielle en Côte d’Ivoire : Jean-Louis Billon affûte ses armes

Jean-Louis Billon, (PDCI)

La Côte d’Ivoire entre peu à peu dans l’effervescence politique à l’approche de l’élection présidentielle prévue en octobre 2025. Les ambitions se précisent, les candidatures se multiplient et les discours se rodent. Parmi les figures qui comptent s’imposer, Jean Louis Billon, ancien ministre et entrepreneur reconnu, a choisi de débuter sa tournée électorale dans le Nord-Est du pays.

C’est à Bouna qu’il s’est adressé à ses partisans et aux habitants venus l’écouter. Dans un style direct, il a officialisé sa candidature et expliqué les raisons qui le poussent à briguer la magistrature suprême. « Je suis venu vous annoncer ma candidature et vous demander de voter pour moi pour faire advenir le changement », a-t-il déclaré, soulignant qu’il ne conçoit pas son engagement comme une quête de notoriété mais comme un choix mûri de servir l’intérêt collectif.

Publicité

Jean Louis Billon a profité de cette étape pour partager sa vision d’un pays qu’il souhaite plus inclusif et tourné vers l’avenir. Il a insisté sur l’importance d’une transition générationnelle, estimant que le temps est venu de donner plus d’espace à une nouvelle classe politique. Tout en évitant la confrontation directe, il n’a pas manqué de pointer certaines limites du pouvoir en place, qu’il juge peu enclin à faire évoluer les pratiques.

La candidature de Billon s’inscrit dans un contexte où le débat sur la relève politique prend de l’ampleur. En attendant le lancement officiel de la campagne électorale, cette tournée de proximité marque un signal fort. Elle laisse entrevoir les grandes lignes d’un programme qui mise sur la modernisation des institutions et la participation active des jeunes générations.