Reboisement dans la forêt sacrée d’Anavié : la GDIZ s’engage pour la biodiversité

Dans le cadre de la Semaine de la Biodiversité, la commune de Zè a lancé une opération de reboisement sur plusieurs sites, dont la forêt sacrée d’Anavié, située au cœur de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Le 23 mai 2025, une cérémonie s’est tenue sur le site en présence du chef du village, de représentants religieux, du département ESG de la GDIZ et de l’inspection forestière communale.

À cette occasion, 80 plants ont été mis en terre, notamment des baobabs (Adansonia digitata), des iroko (Milicia excelsa) et des fromagers (Ceiba pentandra). Ce geste traduit une volonté de préserver le patrimoine écologique au sein d’un espace en mutation économique. Pour Charles Zannou, responsable de l’inspection forestière de Zè, cette action montre que l’industrialisation peut coexister avec la sauvegarde de la nature : « Planter un arbre dans une zone industrielle, c’est affirmer un choix de développement responsable. » L’initiative reflète l’orientation de la GDIZ vers une intégration des enjeux environnementaux dans sa dynamique de croissance.

Notons que, depuis toujours, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) au Bénin se positionne comme un levier clé dans la préservation de l’environnement. Grâce à des initiatives innovantes, elle transforme des matières premières agricoles tout en intégrant des pratiques écoresponsables, réduisant ainsi son impact écologique. Cet engagement pour la préservation de l’Environnement s’est témoigné par la distinction de certaines distinction.

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie ( SIPI-BENIN S.A) a reçu une attestation officielle de reconnaissance de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE). L’annonce de cette distinction a été faite sur les plateformes digitales de la structure en charge du développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. « Cette distinction est la preuve de notre engagement sans relâche à promouvoir l’excellence en matière de développement durable et de respect des normes écologiques les plus strictes », avait écrit sur les plateformes digitales de la Sipi-Bénin SA.