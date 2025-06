Route des Pêches : les constructions en matériaux précaires interdites dès fin août 2025

Photo : DR

Le gouvernement béninois a acté l’interdiction formelle des constructions en matériaux précaires dans la zone côtière de la Route des Pêches. Cette mesure prendra effet à partir du 31 août 2025, conformément au décret pris le 16 avril 2026, dont les grandes lignes ont été rendues publiques.

La décision vise à réguler les installations situées sur le littoral compris entre les « Résidences Marie Stella » à Cotonou et la « Porte de non-retour » à Ouidah. La zone concernée s’étend sur une largeur moyenne de 770 mètres, englobant notamment des bandes sablonneuses et des îlots en bordure de mer et de lagune.

Matériaux interdits et types de constructions visés

Le décret exclut toute construction permanente réalisée avec des matériaux dits précaires, tels que les branchages de palmiers, les bois non traités, les tôles et tuiles de récupération, les sachets plastiques ou autres éléments de fortune. Ces installations, souvent utilisées comme habitations ou commerces informels, devront être retirées du périmètre défini. Seules les structures temporaires à usage de chantiers sont exemptées, à condition que leur aspect extérieur ne porte pas atteinte à l’esthétique du paysage côtier.

Des normes pour une urbanisation harmonieuse

Le texte gouvernemental met l’accent sur la nécessité de préserver l’harmonie architecturale de cette zone stratégique. Les futures constructions devront respecter des normes strictes, notamment des matériaux durables, des hauteurs limitées à 10 mètres, des murs peints en blanc, ainsi que des toitures de couleur ocre pour les tuiles ou bacs en aluminium.

Ces prescriptions s’inscrivent dans une volonté de valoriser l’image du littoral et d’assurer une cohérence visuelle dans le cadre du développement de la Route des Pêches, considérée comme un levier de promotion touristique et économique.

Un délai avant application de la mesure

Les présumés propriétaires ou détenteurs de parcelles abritant des structures non conformes disposent d’un délai allant jusqu’au 31 août 2025 pour se mettre en règle. Passé ce délai, les autorités procéderont au démantèlement des constructions concernées. L’État prévoit également un accompagnement pour les personnes ne disposant pas des moyens nécessaires à une relocalisation. Un arrêté conjoint des ministres en charge du Cadre de vie et des Finances précisera les conditions de cet appui.